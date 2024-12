Spara sul bus degli studenti, minorenne in carcere

Custodia cautelare in carcere a carico di un minore indagato per lesioni gravi, con un’ordinanza emessa dal gip per i minorenni di Brescia, dopo che nel pomeriggio del 22 novembre, ad Asola (Mantova), mentre si trovava a bordo di un autobus di linea che trasportava gli studenti delle scuole superiori, maneggiando un’arma aveva esploso un colpo ferendo un altro minorenne alla bocca e alla mandibola.

Il giovane si trova già nel carcere minorile “Beccaria” di Milano, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile. L’arma utilizzata – una Beretta calibro 6,35 – è stata trovata nel fiume Oglio nel comune di Canneto dal Nucleo carabinieri subacquei di Genova.

(5 dicembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata