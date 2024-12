Prima della Scala e manifestazioni di protesta. Lo specchio del paese

di P.M.M.

L’evento che più simboleggia le divisioni sociali del paese torna al Teatro La Scala e con la prima tornano le tensioni sociali: sul palco reale la senatrice Liliana Segre con mogli di mariti potenti a fianco e fuori (“Per una volta staremo ai margini” ha pontificato il solito La Russa la cui moglie sedeva al centro). Fuori, ma non nella piazza antistante, un po’ più lontano, la solita caciara.

E solita non è per una volta a descrizione di eventi già visti troppe volte e che ci hanno stancato; scriviamo solita perché quasi inevitabile in un momento storico in cui nulla è più com’era e in un paese dove i poveri sono sempre più poveri i ricchi sempre più ricchi e i potenti sempre più arroganti.

Questo autorizza il corteo #Noallaguerra – quello stesso corteo, quello contro la guerra, che lungo il percorso ha tracciato “Ramy vive”, su un muro, perché anche l’impossessarsi di simboli fa parte del malessere di vivere – ad accendere un bengala sul monumento equestre a Giuseppe Garibaldi? Pensiamo di no. Nessuna manifestazione di violenza è giustificabile. Sono giustificabili i petardi lanciati in via Santa Margherita? Crediamo di no. Nello stesso tempo, è giustificato il disinteresse e il rifiuto di ascoltare che le classi al potere stanno dimostrando come se del malessere di troppi cittadini non importasse loro nulla? E’ giustificato l’immobilismo della politica verso salari che non crescono, il cui potere d’acquisto cala continuamente, verso affitti insostenibili dettati da proprietari che affittano a stranieri mordi-e-fuggi e non offrono la casa a un prezzo decente a chi ne ha veramente bisogno per, magari, costruirsi una famiglia e un futuro? Nemmeno tutto questo è giustificato. E troviamo poco giustificato lo sfarzo che si esibisce ad ogni prima del Teatro alla Scala con smoking e gioielli della serie io posso e voi no.

Esagerato? E’ possibile. Ma andrebbe detto più spesso che la ragione non sta sempre e solo dalla parte di chi può decidere se ascoltare o no. Poi si può discutere sulla giustezza della manifestazione contro guerra e ddl sicurezza e le modalità utilizzate. Ma, una domanda, siamo proprio sicuri che la gente scenderebbe in piazza a farsi identificare dalla Digos – a parte i soliti che conosciamo – se fosse soddisfatta di come vive?

Per la cronaca l’opera di Verdi che apre la stagione (La Forza del Destino) può essere seguita da 37 postazione diverse in giro per Milano.

(7 dicembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata