Fondo Schuster. Majorino (PD), “L’Iniziativa dell’Arcivescovo Delpini modello e stimolo per le istituzioni”

di Redazione Milano

“L’iniziativa promossa dall’Arcivescovo Delpini della costituzione del fondo Schuster è un importante modello e uno stimolo per le istituzioni a fare molto di più sul tema abitativo. È una risposta pratica in puro spirito ambrosiano. Anche il Piano Casa del Comune promosso dall’assessore Bardelli mi pare vada nella giusta direzione. È importante che questo primo importante passo promosso dall’Arcivescovo possa trovare altri soggetti pronti a dare il proprio contributo come avvenne sedici anni fa con il fondo famiglia lavoro promosso dal Cardinale Tettamanzi. In quel caso, nel 2008, il primo problema per Milano era il lavoro e in quel Natale l’allora Arcivescovo diede l’avvio a un progetto importante e profetico. In Consiglio Regionale continueremo la nostra battaglia pratica e pragmatica rispetto al tema casa spronando la Regione a dare concrete risposte al pari di quelle che, da soggetto sociale, fornisce la Chiesa ambrosiana. Con una differenza: che l’istituzione regionale è tenuta a darle e non può continuare nel suo cinico immobilismo”.

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo PD e responsabile nazionale per le politiche della casa del Partito Democratico.

(15 dicembre 2024)

