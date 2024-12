Natale oltre le luminarie

di Fabio Galli

Il Natale a Milano è un’esperienza che va ben oltre le luminarie scintillanti del centro, i mercatini artigianali e la frenesia delle ultime compere. È un momento in cui la città si ferma, si veste di cultura e invita i suoi cittadini, così come i visitatori, a riflettere sulla bellezza e sul significato profondo di questa festa. Uno degli eventi più attesi di questo periodo è la tradizionale mostra natalizia a Palazzo Marino, che quest’anno si arricchisce con la straordinaria presenza della “Madonna di San Simone” di Federico Barocci, un capolavoro del tardo Rinascimento proveniente dalla chiesa omonima di Urbino.

Questa tradizione, consolidata negli anni, è diventata un vero e proprio simbolo della Milano natalizia: una città che non si accontenta di celebrare le festività con eventi di consumo, ma che sceglie di offrire un dono culturale a tutti, cittadini e turisti, mettendo in mostra opere d’arte di inestimabile valore. L’iniziativa non solo rende omaggio al patrimonio artistico italiano, ma promuove una riflessione collettiva sui valori della bellezza, dell’umanità e della spiritualità.

La “Madonna di San Simone” è una pala d’altare realizzata tra il 1581 e il 1584 da Federico Barocci, uno degli artisti più raffinati e innovativi del Rinascimento. Barocci, originario di Urbino, si distingue per uno stile che unisce l’eredità rinascimentale di maestri come Raffaello a una sensibilità cromatica e luminosa che anticipa il Barocco. La sua capacità di combinare realismo e spiritualità lo rende uno degli interpreti più emozionanti del suo tempo.

L’opera rappresenta la Vergine Maria che tiene in braccio il Bambino Gesù, circondata da San Simone, raffigurato come un uomo austero e venerabile, e da un giovane angelo che regge un libro, simbolo della Parola divina. La scena, intima e raccolta, è pervasa da una luce calda e dorata che sembra emanare dall’interno dei personaggi stessi. Questo uso della luce, insieme a una palette cromatica ricca e vibrante, conferisce all’opera un’atmosfera quasi soprannaturale, pur mantenendo una forte dimensione umana.

Barocci era noto per la sua straordinaria attenzione ai dettagli: ogni piega del drappeggio, ogni espressione dei volti e ogni gesto contribuiscono a creare un’immagine che invita lo spettatore a fermarsi e contemplare. La “Madonna di San Simone” non è solo un’opera da ammirare, ma un’esperienza da vivere, un momento di connessione tra il divino e l’umano, tra l’arte e l’anima.

Palazzo Marino, sede storica del Comune di Milano, si trasforma ogni anno in un tempio della cultura, ospitando opere che raccontano storie di fede, arte e bellezza. Quest’anno, l’allestimento della “Madonna di San Simone” è stato studiato nei minimi dettagli per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva. L’opera è collocata in uno spazio raccolto, con luci soffuse che esaltano i colori e le sfumature del dipinto. La vicinanza al dipinto permette di cogliere particolari che, nella cornice originaria della chiesa di San Simone a Urbino, potrebbero sfuggire all’occhio dell’osservatore.

L’atmosfera creata dall’allestimento invita al raccoglimento e alla riflessione. Non si tratta solo di osservare un’opera d’arte, ma di immergersi in un dialogo silenzioso con essa, lasciandosi trasportare dalle emozioni che suscita. In un’epoca di velocità e distrazioni, questa mostra rappresenta un’opportunità per rallentare, per dedicare un momento a sé stessi e al proprio spirito.

La scelta della “Madonna di San Simone” per il Natale 2024 non è casuale. L’opera rappresenta un tema universale: la maternità divina e il mistero della Natività, che trascendono i confini del tempo e dello spazio. Maria, con il suo gesto affettuoso e protettivo, incarna l’idea di accoglienza, amore e protezione, valori che sono al centro del messaggio natalizio. San Simone e l’angelo, con le loro espressioni di venerazione e devozione, invitano lo spettatore a riconnettersi con il senso più autentico del Natale.

In un periodo storico segnato da incertezze, divisioni e sfide globali, il messaggio di questa pala d’altare assume una rilevanza ancora maggiore. È un richiamo alla solidarietà, alla speranza e alla possibilità di costruire un mondo più giusto e umano, partendo dai valori universali che l’arte è in grado di trasmettere.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Milano in collaborazione con la città di Urbino, è un esempio virtuoso di come la cultura possa diventare un ponte tra territori e comunità. La possibilità di ammirare gratuitamente un capolavoro come la “Madonna di San Simone” è un privilegio che sottolinea l’impegno di Milano nel rendere l’arte accessibile a tutti, indipendentemente dall’età, dal ceto sociale o dalle conoscenze artistiche.

Questo tipo di progetti dimostra come l’arte non sia un lusso, ma un diritto. È un linguaggio universale che parla a tutti, che unisce e che arricchisce non solo gli occhi, ma anche il cuore e la mente. Per chi visiterà Palazzo Marino durante il periodo natalizio, l’incontro con l’opera di Barocci sarà un’esperienza che lascerà un segno indelebile, un ricordo da custodire e portare con sé.

Milano, con la sua energia e il suo dinamismo, si conferma ancora una volta una città che sa valorizzare il suo ruolo di capitale culturale. La mostra della “Madonna di San Simone” non è solo un evento artistico, ma un invito a riscoprire il significato più profondo del Natale, a rallentare e a lasciarsi toccare dalla bellezza. Sotto la Madonnina, tra le vie illuminate e le vetrine addobbate, Palazzo Marino diventa un luogo di incontro tra passato e presente, tra fede e arte, tra l’umano e il divino.

Per chi ama l’arte, per chi cerca ispirazione o semplicemente per chi desidera vivere un momento di serenità, questa mostra è una tappa imperdibile. La “Madonna di San Simone”, con la sua dolcezza e la sua luce, sarà il cuore pulsante di un Natale che Milano saprà rendere, come sempre, unico e speciale.

