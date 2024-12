Atalanta: una vita da Dea. Il docu-film

Il 22 dicembre, il Gewiss Stadium di Bergamo è stato teatro di un momento magico: in anteprima, durante il match Atalanta-Empoli, è stato svelato il teaser trailer di ATALANTA: UNA VITA DA DEA. Un docu-film emozionante, diretto da Beppe Manzi e prodotto da Oki Doki Film, Officina Della Comunicazione e Atalanta B.C., che arriverà nelle sale italiane nel 2025, distribuito da Nexo Studios (presto tutti i dettagli su nexostudios.it).

E’ molto più di un documentario: è un viaggio intenso e travolgente dentro il mondo Atalanta, la “regina delle provinciali” trasformatasi in “regina d’Europa”, che prende vita durante la settimana più importante e decisiva della Dea. È la settimana della Finale di Coppa Italia con la Juve e dello scontro impossibile con gli “invincibili” del Leverkusen, nella storica finale di Europa League di Dublino, per abbracciare momenti storici e iconici del Club. Un viaggio esclusivo e romantico, per chi ama il calcio, lo sport e la libertà di sognare.

Prodotto da Oki Doki Film, Officina Della Comunicazione e Atalanta B.C., Atalanta: una vita da Dea è diretto da Beppe Manzi e scritto da Beppe Manzi e Massimo Vavassori. La distribuzione commerciale worldwide è affidata a Rai Com e in Italia il film arriverà al cinema nel 2025, distribuito da Nexo Studios.

(23 dicembre 2024)

