Gang filorussa NoName057 contro i “russofobi italiani” all’attacco di Malpensa, Linate e del sito delle Farnesina

La propaganda dei filorussi a pagamento è riuscita nella mattinata in un nuovo colpo presumibilmente su commissione contro quelli che hanno definito i “russofobi italiani”, affermazione da mendicanti culturali senza nessuna relazione con la realtà, e ha sferrato un attacco Dos contro i siti degli aeroporti di Malpensa, Linate e quello della Farnesina. Lo rivendicano gli hackers di Noname057 con un post su Telegram.

Tra gli altri target anche la Federazione italiana trasporti e le Autolinee Siena e Torino.

Limitati i disagi, più che altro a chi vuole verificare gli orari degli aerei in arrivo e in partenza o comprare un posto al parcheggio dei due scali via web e non ha avuto, anche grazie al tempestivo intervento della Polizia Postale che sta anche svolgendo le indagini, che non ha inciso in alcun modo sull’operatività dei voli e dei servizi operativi.

La catena di attacchi Dos (o Ddos) è un invio continuo di continue richieste fasulle di accesso ai sistemi informatici di una infrastruttura per sovraccaricarla e mandarla in tilt.

(28 dicembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata