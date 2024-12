Il cortile d’Onore di Palazzo Marino ospiterà il tradizionale concerto del 1° gennaio

Come da tradizione, il 1° gennaio, a partire dalle ore 11 nel Cortile d’onore di Palazzo Marino, saranno gli auguri musicali delle bande cittadine a dare il benvenuto al nuovo anno.

La Banda Musicale della Polizia Locale, la Banda de I Martinitt e la Banda d’Affori si esibiranno per circa un’ora davanti a cittadine e cittadini in un ampio repertorio, aperto dall’Inno nazionale, alla presenza della Vicesindaco Anna Scavuzzo.

Oltre a Palazzo Marino, i corpi musicali visiteranno anche le sedi della Prefettura, della Curia arcivescovile e del Comando di Polizia Locale, per portare alle istituzioni locali i propri auguri in musica.

L’appuntamento musicale di Capodanno 2025 segna il ritorno, dopo cinque anni di assenza, della Banda degli Istituti Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, il corpo musicale fondato nel 1861 per educare i giovani ospiti dell’Istituto allo studio di uno strumento musicale. Le Bande che si esibiranno in città hanno tutte un ruolo importante nella storia musicale di Milano: quella d’Affori, in particolare, è stata insignita dell’Attestato di Civica benemerenza e, nel 2023, ha compiuto 170 anni. L’ingresso nel Cortile d’onore di Palazzo Marino sarà libero e aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori.

Sempre a Palazzo Marino, inoltre, rimarrà aperta anche a Capodanno la mostra allestita nella sala Alessi, la pala d’altare ‘La Madonna di san Simone’ di Federico Barocci seguita da un presepe napoletano proveniente dal Castello Sforzesco, con accesso libero tra le 9,30 e le 20 (ultimo ingresso mezz’ora prima).

(29 dicembre 2024)

