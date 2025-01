Gambolò, gas Gpl fuoriesce da cisterna: 200 evacuati 

Circa 200 persone residenti nella frazione Remondò del comune di Gambolò (Pavia), in Lomellina, sono state evacuate sabato sera dalle loro abitazioni in seguito alla perdita di 2.500 litri di gas Gpl da una cisterna che si trovava in un’area privata. I fatti subito dopo le 18 del 4 gennaio. Prontamente è scattato l’allarme.

Sul posto sono immediatamente giunti gli operatori del 118 (con un’automedica e un’ambulanza), i vigili del fuoco e i carabinieri. Durante i soccorsi, scrive il Corriere, due pompieri hanno accusato un lieve malore e sono stati subito soccorsi. La fuoriuscita di Gpl presenta un alto rischio trattandosi di un gas altamente infiammabile.

L’incidente sarebbe stato provocato dalla rottura di un componente della cisterna.

Su ordinanza del Sindaco l’oratorio e la chiesa della frazione sono stati aperti per accogliere i cittadini evacuati che non avevano un luogo in cui recarsi.

(5 gennaio 2025)

