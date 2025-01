Quel chiodo maledetto sarà recidivo?

di G.G.

Vi sarà capitato, in vita vostra, di essere testimoni della pervicacia maligna con la quale un chiodo può rimanere conficcato nel muro, figurarsi se il maledetto chiodo diventa recidivo dopo i disastri già provocati sulle rete ferroviaria italiana a voler dare ragione alla sfiga che ha visto Milano Centrale paralizzata dalla mattinata dell’11 gennaio. Ci si è chiesti, dal PD, come mai tanti eventi disastrosi come da quando c’è Salvini”.

La risposta è semplice: colpa delle zecche rosse, di cui molti chiodi – come è noto – sono a loro volta vittime: infettati da sporche mani comuniste di operaio o manutentore iscritto alla CGIL.

Non si parla di incompetenza qui, non ci permetteremmo; non si parla di occupazioni altre tipo dire la propria sui ministeri sulle cui poltrone siedono altri, non ci sarebbe motivo; nemmeno ironizzeremo sul vaneggiare ritorni a poltrone che hanno visto altri sudori, afrori e altre storie, perché a dire niet c’ha già pensato qualcuno che ha più potere di noi. Due dunque le ragioni: le zecche rosse e le rosse zecche. Loro sono colpevoli di ciò che non va (cioè tutto) nel disastrato e disastroso panorama dei trasporti ferroviari. E peste colga chi reclama responsabilità di Salvini.

Del resto cosa gli si può chiedere di più: deve pensare a tornare al Viminale; la Lega perde voti ad ogni colpo di tosse; Meloni non gliele manda a dire; gli scippano – pare – il terzo mandato di Zaia da sotto gli occhi; trova De Luca d’accordo con lui, e non gli fa bene nemmeno questo; del Ponte sullo Stretto non parla più; sui migranti è diventato afono; la questione zecche rosse ha fatto ridere anche le zecche vere e ci son maledetti chiodi dappertutto. Non vorrete anche incolparlo di non tenere alta l’attenzione sui trasporti di cui è ministro, facinorosi che non siete altro.

(11 gennaio 2025)

