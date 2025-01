Starlink: Majorino (PD), “La Regione Lombardia smentisca di voler procedere contro di me per avere chiesto informazioni sul bando di Aria”

Il capogruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, come annunciato venerdì, ha inviato questa mattina una lettera al presidente della giunta regionale Attilio Fontana per chiedere formalmente la smentita di una notizia comparsa sul quotidiano Libero giovedì 9 gennaio, in un articolo dal titolo “Pd nei pasticci dopo l’attacco a Fontana” a firma di Fabio Rubini. L’articolo fa riferimento alla richiesta di informazioni sul bando, annunciato come imminente da Aria Spa e da notizie di stampa, per la fornitura in Lombardia della connessione internet veloce via satellite, campo in cui ha una posizione di enorme vantaggio la tecnologia Starlink di Elon Musk.

Nelle prime righe dell’articolo citato, si legge quanto segue: “Preso dalla foga di infilarsi nella polemica politica del momento – quella relativa ai rapporti tra Elon Musk e l’Italia -, questa volta Pierfrancesco Majorino rischia di essersi infilato in un bel pasticcio. Le sue anticipazioni sul bando europeo che Aria Spa ha pubblicato oggi, potrebbero portargli un accusa per insider trading. In sostanza spifferando prima del tempo i punti salienti di una gara d’appalto che, legge alla mano, doveva essere conosciuta solo alla stazione appaltante, cioè Aria, il capogruppo del Pd avrebbe commesso il reato di “abuso di informazioni privilegiate”. È su questa ipotesi che si sta muovendo la giunta regionale, che tramite i suoi uffici legali sta verificando i fatti per poi, eventualmente, valutare azioni legali nei confronti dell’esponente dem.” L’articolo termina dicendo che le spiegazioni, alla fine, le avrebbe dovute dare il capogruppo democratico davanti ai giudici.

Scrive Majorino a Fontana: “con la presente le chiedo di smentire pubblicamente la notizia riportata dal quotidiano Libero il giorno 9 gennaio a pagina 34, secondo cui gli uffici legali della Regione starebbero valutando di procedere giudizialmente contro di me, consigliere regionale e capogruppo del maggior partito di minoranza, per avere chiesto informazioni su un bando della società controllata Aria Spa. Il fatto riportato sarebbe estremamente grave, sia per l’accusa alla mia persona di avere commesso un reato a fini di guadagno personale, come è l’insider trading, sia perché l’articolo, riportando intenzioni attribuite alla giunta regionale, si configura come un atto di intimidazione verso la mia persona. Intimidazione alla quale, sia beninteso, non ho alcuna intenzione di sottostare. Chiedo pertanto formalmente che la giunta regionale da lei presieduta, alla luce anche dei fatti che espongo di seguito, non solo prenda le distanze da quanto attribuitole dal quotidiano Libero, ma chieda formalmente la rettifica di una notizia che mi ostino a ritenere non veritiera”.

La lettera riporta quindi il comunicato con cui Majorino chiedeva informazioni, in una successiva riunione della commissione bilancio, su un bando che era in pubblicazione secondo la stessa Aria Spa, che ne scriveva sul proprio sito, e secondo l’agenzia giornalistica Ansa e altre testate con Huffington Post e Il Sole 24 Ore, anch’essi citati testualmente.

Il comunicato stampa del consigliere e capogruppo PD in consiglio regionale lombardo è pubblicato integralmente.

(13 gennaio 2025)

