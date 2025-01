Venerdì 17 gennaio 2025, ore 20.30,  al Cinema Godard di Fondazione Prada, Milano MiX Festival presenta il film “Teaches of Peaches” all’interno della sezione #Queerelle 

di P.M.M.

Sotto la nuova direzione artistica affidata a Lara Vespari e Federico Manzionna, nel 2025 ripartono le attività del MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, uno degli eventi cinematografici e culturali queer più importanti e longevi del calendario LGBTQ+ internazionale, che torna con la 39a edizione a settembre al Piccolo Teatro Strehler di Milano: primo appuntamento, la proiezione di Teaches of Peaches di Philipp Fussenegger e Judy Landkammer prevista venerdì 17 gennaio alle 20.30 al Cinema Godard di Fondazione Prada a Milano, all’interno della sezione #Queerelleorganizzata in collaborazione con Fondazione Prada; il documentario, passato all’ultimo MIX, ha vinto il Teddy Award alla Berlinale 2024 e racconta la straordinaria carriera di Peaches, icona femminista e artista poliedrica che sfida da sempre gli stereotipi di genere.

La proiezione sarà introdotta dai nuovi direttori, Lara Vespari e Federico Manzionna, già collaboratori del MiX nelle ultime edizioni, che succedono a Priscilla Robledo e Pierpaolo Astolfi, dopo due anni di guida appassionata del festival, lungo un percorso di crescita e di rinnovamento. “Dirigere il MiX Festival è stato un onore e un privilegio di cui siamo molto gratə” dichiarano Robledo e Astolfi “Siamo un tassello intermedio di una storia che ci precede e che continuerà egregiamente a crescere con la direzione di Federico Manzionna e Lara Vespari. Nella convinzione profonda che il MiX sia una manifestazione culturale e politica necessaria, alla nuova direzione vanno i nostri più entusiasti auguri di buon lavoro.”

“Ringraziamo Priscilla e Pierpaolo per l’ottimo lavoro svolto finora e siamo entusiastə di raccogliere il testimone” commentano Federico Manzionna e Lara Vespari. “Siamo consapevolə di ricevere un’eredità importante e preziosa, dirigere il MiX sarà una sfida stimolante: il festival è il luogo dove ci siamo conosciutə, che ci ha accoltə e fattə sentire parte di qualcosa di importante per la città di Milano e per la comunità LGBTQ+. E sulla scia dell’operato della precedente Direzione, siamo molto felicə di portare avanti la collaborazione con Fondazione Prada per gli appuntamenti di Queerelle.”

Le proiezioni di #Queerelle presentate dal MiX all’interno del programma del Cinema Godard di Fondazione Prada, curato da Paolo Moretti, proseguiranno con un appuntamento al mese. Informazioni e aggiornamenti su mixfestival.eu, e sulle pagine www.facebook.com/MiXFestivalLGBTQ e www.instagram.com/mix_festival.



Teaches of Peaches

di Philipp Fussenegger & Judy Landkammer, Germania, 2024, 102’

VO Inglese e Tedesco con sottotitoli in italiano

Vincitore del Teddy Award alla Berlinale 2024, girato durante il tour dell’anniversario di The Teaches of Peaches nel 2022, questo documentario intreccia con dinamicità materiale d’archivio esclusivo, interviste e filmati del tour, a testimonianza del viaggio di trasformazione della canadese Merrill Nisker nella queer star, acclamata a livello internazionale, Peaches. Come musicista, produttrice, regista e artista performativa, Peaches per oltre due decenni ha sfidato – e continua a farlo – gli stereotipi di genere, consolidando il suo status accanto alle star del pop e dell’industria musicale. Con la sua originalità e trasgressione si è opposta a norme sociali, ha smantellato stereotipi e combattuto il potere patriarcale. È sostenitrice delle battaglie per i diritti LGBTQIA+ e con la sua musica affronta le questioni di genere e identità sessuale, lasciando un segno indelebile nella cultura pop e diventato una vera e propria icona femminista.

(13 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata