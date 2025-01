Telmo Pievani e Banda Osiris in “Allegro Bestiale. Viaggio ai confini della biodiversità”

In un futuro abbastanza prossimo il professor Telmo Pievani, accompagnato da una robottina virtuale, viene in contatto con quattro archivisti-musicisti un poco strampalati sopravvissuti negli anni. Grazie agli strumenti scientifici e musicali a disposizione, tra sonorità immersive e realtà diminuite, badanti virtuali, il professore può viaggiare indifferentemente nel passato, nel presente e nel futuro dell’Italia alla scoperta di un patrimonio tra i più significativi in ambito europeo per il numero totale di specie animali e vegetali presenti.

Si inizia così un viaggio in un’Italia che era e non è più: un territorio ricco in modo inverosimile con una biodiversità unica e diversificatissima. Quasi come Goethe nella penisola dimenticata e devastata da una desertificazione non solo di flora e fauna ma anche dell’anima, inizierà una peregrinazione surreale e comica tra creature reali e immaginarie.

ALLEGRO BESTIALE

Viaggio ai confini della Biodiversità

di e con Telmo Pievani e Banda Osiris

(A. Berti, G. L. Carlone, R. Carlone, G. Macrì)

robottina Roberta Mengozzi

luci Kristian De Martiis

suono Tino Paratore

direzione di produzione e aiuto regia Caterina Cavallari

produzione Teatro Cristallo

con il sostegno di National Biodiversity Future Center e Passo Nord

progetto finanziato dal PNRR – Next GenerationEU

Dal 31 gennaio al 2 febbraio al Teatro Carcano di Milano.

