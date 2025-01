Convegno Convegno PD “Lombardia e Cooperazione. Un nuovo modello per uno sviluppo condiviso”

“Lombardia e cooperazione – Un nuovo modello per uno sviluppo condiviso” è il titolo del convegno, organizzato dal Gruppo regionale del Pd, che si terrà domani, venerdì 31 gennaio 2025, a partire dalle 10, in sala Ghilardotti, al quinto piano di Palazzo Pirelli, in via F. Filzi 22, a Milano.

Introduce i lavori Pierfrancesco Majorino, capogruppo regionale e responsabile Immigrazione della segreteria nazionale del Pd, porta i saluti istituzionali Raffaele Cattaneo, sottosegretario regionale con delega alle Relazioni internazionali ed europee.

Al primo panel, intitolato “Piano Mattei: a che punto siamo”, moderato da Marco Trovato di Rivista Africa, intervengono Lia Quartapelle, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, Alessandro Alfieri, componente della Commissione Esteri del Senato, Cecilia Strada, componente della Commissione per lo Sviluppo del Parlamento europeo, Elias Gerovasi, rappresentante Aoi, Cinzia Giudici, rappresentante Link 2007.

Al secondo panel, intitolato “La cooperazione in Lombardia: stato dell’arte e opportunità”, moderato da Anna Spano di Vita, intervengono Alfredo Somoza, Presidente CoLomba, Fabio Petroni, di Università Cattolica e Fondazione e4Impact per l’Africa, Attilio Dadda, membro del board di Ica, l’International Cooperative Alliance.

Al terzo panel, intitolato “Il ruolo delle città lombarde nella cooperazione”, moderato da Emilio Del Bono, vicepresidente del consiglio regionale, intervengono Camilla Bianchi, assessora alla Transizione ecologica del Comune di Brescia, Francesco Brendolise, assessore alla Cooperazione internazionale del Comune di Pavia, Anna Scavuzzo, vice sindaca di Milano.

Saranno presenti Cristina Toscano, Fondazione Cariplo, Celeste Grossi, consigliera nazionale Arcs – Arci culture solidali, Claudio Ceravolo, presidente Coopi, Paolo Ferrara, direttore generale Terre Des Hommes, Piero Pedralli e Paolo Cavezzali, Fondazione Sodalitas, Silvia Stilli, portavoce nazionale Aoi.

Le conclusioni sono affidate a Silvia Roggiani, parlamentare e segretaria regionale del Pd.

(30 gennaio 2025)

