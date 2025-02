La presidente Buscemi al Teatro Menotti per “Memoriosi. Nuovi archivisti del bene”

Lunedì 3 febbraio, alle ore 10 al Teatro Menotti in via Ciro Menotti 11, la Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, porterà il saluto istituzionale in apertura della rappresentazione teatrale organizzata da Gariwo dal titolo “Memoriosi. Nuovi Archivisti del Bene”, a cui seguirà il dialogo tra Federico Faloppa, professore dell’Università di Reading e coordinatore della Rete Nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio, e gli studenti e le studentesse sul tema dei contrasti ai fenomeni d’odio e le azioni non violente.

(2 febbraio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata