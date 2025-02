Al Teatro dell’Elfo dall’11 febbraio “Albania Casa Mia”

di Redazione Spettacoli

La storia di un figlio che crescerà lontano dal suo paese, la storia di un padre, dei sacrifici fatti e dei pericoli corsi. Due destini apparentemente lontani si incrociano più volte nella storia fino a creare un’unica corda, un unico pensiero, un lungo legame di vita che passa da una costa all’altra dell’Adriatico, in una storia infinita che si ripete da sempre e mai finirà.

Un dramma umano raccontato con grande passione: questo è Albania Casa Mia, lo spettacolo di e con Aleksandros Memetaj che arriva all’Elfo Puccini.

Dopo lo spettacolo il protagonista dello spettacolo, Aleksandros Memetaj si confesserà in diretta insieme a un altro “albanese asintomatico”, Xhuliano Dule, cresciuto in Veneto, oggi applaudito stand-up comedian a Progaganda live (con un back ground di studi di economia e incarichi agenzie internazionali, quali Ocse e l’Onu), proprio oggi che l’Albania è tristemente al centro dell’Europa, complice l’idea italiana di costruire “centri di accoglienza” sul territorio di un’altra nazione, quando ci sarebbero altri motivi ben più nobili per valorizzarla.

ALBANIA CASA MIA

11 | 16 febbraio 2025

Teatro Elfo Puccini

Sala Bausch

dalle 20.30

(7 febbraio 2025)

