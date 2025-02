Carrusel de Colores. L’arte di Jorge Dalle Hay per la prima volta in Italia

di Redazione Cultura

Dal 21 febbraio al 2 marzo, il CIQ di Milano ospita Carrusel de Colores, una straordinaria esposizione che celebra l’arte del pittore Jorge Dalle Hay.

La mostra, che inaugurerà ufficialmente il prossimo 21 febbraio, si concentra su un aspetto fondamentale del suo lavoro: la pittura come forma di celebrazione e propiziazione. Un incontro unico tra sacro e profano, ispirato dalla mitologia yoruba.

L’arte di Jorge Dalle Hay rappresenta una fusione di religiosità e sincretismo, un incontro tra tradizione e modernità. La sua pittura, che affonda le radici nelle iconografie religiose storiche – come quelle di Michelangelo –, si arricchisce di una forte connotazione personale e contemporanea. I suoi lavori sono ispirati agli Orixás, gli dèi della religione yoruba, e sono caratterizzati da un’intensa simbologia che rimanda a molteplici riflessioni sulla vita e sulla spiritualità.

A differenza delle classiche rappresentazioni cristiane, gli orixás di Dalle Hay sono entità complesse, sfuggenti e misteriose, con vizi, virtù e poteri. L’artista cattura l’essenza di un mondo dove caos, ironia e spiritualità convivono, creando un racconto che attraversa il sacro e il profano, la spiritualità e la vita quotidiana. La sua pittura non segue le leggi tradizionali della salvezza, ma esplora le esperienze, gli istinti e le emozioni che definiscono l’esistenza umana.

Eventi Speciali

Venerdì 21 febbraio

AbaKun: Prove per una Performance Collettiva

13:00 – 16:30: Prove per la performance collettiva Abakun per lo spettacolo di domenica alle ore 15:00. Musicisti, performer, e chiunque voglia partecipare a questa esperienza collettiva, sono invitati a unirsi alle prove, che si terranno presso il Teatro del CIQ. Un’interpretazione inedita della mitologia Yoruba, un intreccio tra arte visiva e performance vocale.

17:00: “Musica, Poesia e Colore: Un’Inaugurazione da Non Perdere”

Inaugurazione ufficiale della mostra Carrusel de Colores con l’artista Jorge Dalle Hay e il pubblico, accompagnata da un live musicale con un artisti a sorpresa.

18:30 – 19:00: Performance musicale e vocale con SOFO+ PSOAS.

19:00 – 20:00: Aperitivo CIQ.

Sabato 22 febbraio

Armonie di Parola e Colore: La Poesia di Antonella Rizzo e Andrea Spinelli in Dialogo con Dalle Hay

16 – 17:00: Performance musicale e poetica dal vivo con la partecipazione del poeta Andrea Spinelli, in dialogo con l’artista, che presenterà alcune delle sue opere poetiche.

Antonella Rizzo (poetessa e ricercatrice in Scienze umane) condividerà composizioni in relazione alla tematica della mostra portando un contributo dal titolo “Poesia tra Spagna e Salento: un omaggio a Vittorio Bodini”. Accompagnamento musicale del cantautore Andrea Labanca e della chitarrista Annalisa De Biase. Live painting di Jorge Dalle Hay con il coinvolgimento del pubblico.

17:00 – 19:00: Jam di poesia con poeti locali emergenti – Open Mic.

19:00 – 20:00: Aperitivo CIQ.

Domenica 23 febbraio

15:00 – 17:00: Performance Abakun al Teatro del CIQ. Un’esperienza immersiva che unisce danza, musica e arte visiva, dando vita alle opere di Jorge Dalle Hay attraverso un dialogo tra arte visiva e altre forme di espressione creativa.

16:00: Talk con il gallerista e critico d’arte Jean Blanchaert, la curatrice Luisa Ausenda, fondatrice di Leggero Experiences, e con la partecipazione speciale del musicista cubano Rodney Barreto.

Modera Antonella Rizzo, ricercatrice in Scienze Umane e poetessa.

Lunedì, martedì e mercoledì

Tavola rotonda con l’artista, seguita da letture di poesia e un dialogo creativo. Durante questi incontri, l’artista sarà disponibile per approfondire la sua pratica artistica e le influenze culturali e spirituali che ispirano il suo lavoro. Inoltre, sarà possibile avere informazioni sulle opere esposte e discutere di eventuali acquisizioni, in un’atmosfera informale e aperta al confronto.

Ospiti d’eccezione, domenica 23

Il critico d’arte Jean Blanchaert sarà presente all’evento di domenica 23 febbraio per offrire una lettura delle opere di Jorge Dalle Hay e per discuterne il legame con la mitologia yoruba e la spiritualità contemporanea. In dialogo con lui il musicista Rodney Barreto e la curatrice Luisa Ausenda, esperta di arte afrocubana.

Presentazione del libro di Andrea Spinelli

Il poeta Andrea Spinelli presenterà il suo libro Addio Tirana, il cui legame con Carrusel de Colores è particolarmente significativo: la copertina del suo libro è infatti una delle opere di Jorge Dalle Hay. Spinelli parlerà della sua opera, delle influenze artistiche e letterarie che l’hanno ispirata, e delle connessioni tra poesia e pittura.

Partecipazione della poetessa Antonella Rizzo, sabato 22 e domenica 23

Già ideatrice e curatrice di eventi d’Arte internazionali, la poetessa Antonella Rizzo contribuirà alla conduzione degli eventi in programma con il suo punto di vista di studiosa della connessione tra parola e ritualità.

Curatore e Direzione Artistica

La mostra è curata da Alessandro Versace, che ha selezionato le opere di Jorge Dalle Hay, mettendo in luce la profondità e la bellezza del suo lavoro. La direzione artistica è affidata a Inés Negro, presidente dell’Associazione La Estación del Arte, che ha collaborato con il team per realizzare questo evento straordinario.

Carrusel de Colores non è solo un’esposizione di pittura, ma un viaggio emotivo che sfida le convenzioni, invita alla riflessione e stimola il pensiero attraverso il colore, la forma e la narrazione. L’artista non racconta semplicemente storie, ma le interpreta in modo provocatorio, creando un dialogo tra passato e presente, tra tradizione e innovazione.

Questa esposizione fa parte della programmazione dell’Associazione culturale spagnola La Estación del Arte, che da anni promuove e sostiene progetti artistici internazionali, favorendo lo scambio culturale tra Italia, Spagna e il resto del mondo.

Le opere in esposizione sono disponibili per l’acquisto, rappresentando una preziosa opportunità per collezionisti e appassionati di arte di acquisire una parte di questa potente esperienza visiva e spirituale.

Orari di apertura:

Dal lunedì al venerdì: 10:00 – 18:00

Sabato e domenica: 11:00 – 19:00

CIQ Milano

Sala Galleria (Esposizione)

Teatro CIQ (Performance)

Via F.Massimo 19, Milano

Ingresso gratuito

(9 febbraio 2025)

