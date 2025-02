Nasce l’Hub Lombardia di “Dicolab. Cultura al Digitale”

Inaugurazione lunedì 10 febbraio 2025, alle ore 11.30 presso il Campus Navigli di POLIMI Graduate School of Management, Ripa di porta Ticinese 77, l’Hub Lombardia di Dicolab. Cultura al digitale, il sistema formativo promosso dal Ministero della Cultura – Digital Library nell’ambito del PNRR Cultura 4.0, realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall’Unione europea – Next GenerationEU. L’Hub sarà gestito da Promo PA Fondazione in collaborazione con POLIMI Graduate School of Management e FORMA.Azione.

L’Hub Lombardia è parte di una rete di 10 hub che diffondono sul territorio nazionale le azioni di Dicolab. Cultura al digitale: per i professionisti e gli operatori del sistema culturale locale è in arrivo una ricca e differenziata offerta di formazione in presenza e online sui temi della trasformazione digitale del settore culturale.

La presentazione dell’Hub e del programma delle attività previste per la Lombardia è affidata a Fabrizio Pedroni, Responsabile dell’area “Digital Education & Training” della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, e ai responsabili scientifici del progetto Deborah Agostino, Professore di Heritage Management presso il Politecnico di Milano e Michele Benedetti, Adjunct Professor presso POLIMI GSoM. Introdurrà ai lavori Ioletta Pannocchia, Direttrice Generale Promo PA Fondazione e project manager di progetto, moderatrice della tavola rotonda “Digitale e Cultura: Prospettive ed Esperienze” alla quale interverranno Carlo Fontana, Presidente Impresa Cultura Italia, Confcommercio; Alberto Garlandini, Presidente ICOM Foundation; Laura Moro, Dirigente Area Scavi e tutela del patrimonio archeologico, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MiC; Sabrina Sammuri, Direttore Generale Cultura, Regione Lombardia, Francesco Spano, Direttore Federculture e Raffaello Vignali, Direttore scientifico Polis Lombardia.

La Lombardia vanta un patrimonio culturale importante, che l’innovazione digitale applicata al settore culturale può contribuire a tutelare e valorizzare. L’Hub Lombardia agisce proprio in questa direzione, con un’offerta di corsi di formazione continua e aggiornamento professionale dedicata a chi è impegnato a guidare e intervenire nel processo di trasformazione digitale del settore.

Tra febbraio 2025 e giugno 2026 l’Hub svilupperà oltre 40 corsi tra Milano, Lecco e Cremona.

I primi corsi, in partenza a marzo 2025, saranno dedicati a esplorare le innovazioni del digitale per una gestione sostenibile del patrimonio culturale. In programma anche approfondimenti sul pensiero digitale e le soft skills per la trasformazione del settore culturale, sulla produzione e gestione orientati all’utente, sull’AI per la cultura, su marketing e comunicazione digitale, sulla governance della transizione digitale delle organizzazioni culturali e sulle strategie di data valorization.

Tra i docenti coinvolti, Deborah Agostino, Professore di Heritage Management presso il Politecnico di Milano; Stefano Della Torre, Professore di Restauro architettonico presso il POLIMI; Stefano Mizio, General Manager presso l’Innovation&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano; Fabio Viola, Gamer Designer e Curator, e molti altri.

I corsi, della durata di 3 ore ciascuno, sono sviluppati per migliorare le competenze del personale del Ministero della Cultura e delle altre pubbliche amministrazioni, del personale di istituti culturali pubblici e privati, delle imprese e dei professionisti del settore, di laureandi e ricercatori di università e accademie. La formazione è gratuita e certificata con Open Badge, lo standard di certificazione digitale delle conoscenze e delle competenze acquisite utilizzato a livello europeo e spendibile in tutte le sedi europee e nazionali.

