“CPR di via Corelli. Una struttura inutile e dannosa”. Lo dichiara il PD Majorino 

di Redazione Politica

“Sono entrato al CPR assieme al Consigliere regionale Paolo Romano e con altri Consiglieri regionali e comunali di PD e AVS. Siamo di fronte a una struttura totalmente inutile e dannosa. Inutile sul piano dell’efficacia dei rimpatri e dannosa su quello delle condizioni di vita delle persone”, lo scrive Pierfrancesco Majorino in una nota stampa inviata in redazione. “Si tratta di una struttura irriformabile” continua l’esponente PD “che alimenta l’alienazione di molti che poi finiscono spesso per diventare dopo mesi di detenzione aggiuntiva invisibili nella città di Milano poiché non rimpatriabili. È poi un clamoroso esempio di spreco di denaro pubblico: milioni di euro che potrebbero essere utilizzati in modo ben diverso. Ancora una volta confermiamo la nostra valutazione: il cpr di via corelli va chiuso.”

Chiude così la nota del Capogruppo del PD in Consiglio regionale Pierfrancesco Majorino anche responsabile nazionale Immigrazione nella segreteria PD.

(15 febbraio 2025)

