La vediamo spesso in TV Sindaco Sala e la ascoltiamo spesso in radio, mica che ci dispiaccia….

di Paolo M. Minciotti

L’abbiamo vista spesso in televisione ultimamente, Sindaco Sala, con un certo piacere, devo confessare. Il suo eloquio è gradevole, lei è una persona garbata, e la si ascolta volentieri anche via radio, e persino se è ospite di Marianna Aprile che dicono faccia saltare la mosca al naso a molti ospiti – quindi sa fare il suo mestiere.

Oltre all’elenco delle cose da lei fatte a Milano e per Milano, e il suo amore per la città che è innegabile e traspare dall’affetto con cui ne parla con gratitudine oltre che con il piglio del politico che la conosce; oltre all’apprezzamento per la sua storia personale, che insegnerebbe tanto a chi voglia imparare qualcosa – e siamo sempre meno – mi permetto due osservazioni. La prima, che può trovare direttamente in questo articolo del nostro Samuele Vegna e che riteniamo offra interessanti spunti di riflessione. E la seconda, legata a qualcosa che spesso ha trasmesso, quando non verbalizzato.

Mi riferisco alla sempre più consueta frase che parla di quella cosa nota come “avere fatto tutto il possibile”, come se “avere fatto tutto il possibile” o “avere fatto del mio meglio” fossero anche garanzia dell’avere fatto bene.

Non c’è riferimento al suo lavoro su Milano, città che non vivo se non per questione professionali che lì mi portano anche abbastanza raramente, preferendo io il più comodo mezzo della chiamata da remoto. Tuttavia la sensazione, e non mi riferisco alle becere opposizioni con cui ha a che fare, è che quella frase che troppo spesso sfugge a troppi andrebbe evitata per non prestare il fianco a maldicenze legate a “se ha fatto del suo meglio immagina cosa avrebbe combinato mettendo in campo il suo peggio”.

E crediamo in questo caso che sulla sicurezza, sulle città accoglienti per tutti, sulle zone di libertà LGBTI tanto strombazzate, occorrerebbe evitare di magnificarsi perché le cose, non solo a Milano, anziché migliorare, peggiorano.

E sarebbe un vero peccato, voglia rispettosamente scommettere, se anche stavolta si finisse a dire che è colpa del PD…

(15 febbraio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata