Minotaurus, il balletto. Al Teatro Carcano il 19 febbraio

Un evento straordinario si prepara a incantare il pubblico del Teatro Carcano di Milano. Il 19 febbraio 2025, il sipario si alzerà su Il Minotauro, una produzione teatrale visionaria in forma di balletto, realizzata in collaborazione con l’Accademia Ucraina di Balletto e Madminds Milano.

Liberamente ispirata a Minotaurus. Eine Ballade di Friedrich Dürrenmatt, questa messa in scena rivoluzionaria trasforma il celebre mito in un viaggio emozionante tra psiche, desiderio e destino. Un viaggio emozionante e riflessivo, dove la mitologia ed il presente si intrecciano in una narrazione che invita a esplorare la complessità dell’animo umano.

Ideato da Diego Brancaccio, Il Minotaurus rilegge il mito attraverso una lente contemporanea. La drammaturgia, firmata da Manuela Caselli e Diego Brancaccio, esplora la condizione del Minotauro come simbolo universale della diversità e della ricerca di identità, unendo danza, musica e scenografia in una narrazione potente e toccante. La scenografia di Vincenzo Palombo e Diego Brancaccio utilizza specchi ondulati e semitrasparenti per rappresentare il labirinto, un luogo che diventa metafora della mente del Minotauro, dove realtà e illusione si confondono. I costumi, ispirati alla sobria eleganza del Bauhaus disegnati da Vincenzo Palombo, realizzati dalla Sartoria Teatrale Bianchi e la testa del Minotauro creata da Donatella Mondani e Isabella Fumagalli, enfatizzano l’essenza primordiale e tragica del mito. A completare il tutto, la colonna sonora di Igor Stravinsky, eseguita dal vivo dai pianisti Emanuele Delucchi e Lorenzo Grossi, aggiunge una dimensione di intensità e modernità.

Lo spettacolo si apre con un prologo che narra la nascita del Minotauro, creatura divina e maledetta, destinata a vagare nel labirinto della propria anima. Attraverso la danza, il pubblico assiste alla sua scoperta del sé, alla ricerca di amore e accettazione, fino alla tragica conclusione: l’incontro con Teseo. L’eroe, attraverso l’inganno e la forza, lo condurrà alla morte, chiudendo una storia che parla di solitudine, inganno e redenzione.

Minotaurus è un viaggio emotivo che invita il pubblico a riflettere sul significato della diversità, sulla condizione umana e sulla lotta per accettarsi. Con un uso magistrale della danza e della narrazione visiva, lo spettacolo porta alla luce le ombre più profonde del mito, restituendole al pubblico con un’intensità che lascia il segno.

I biglietti sono già disponibili presso il sito ufficiale del Teatro Carcano. Un evento in sostegno di: Opera San Francesco per i poveri.

MINOTAURUS – il balletto

ideazione e regia Diego Brancaccio, Emanuela Caselli

drammaturgia Manuela Caselli, Diego Brancaccio

coreografia Gino Potente

musica Igor Stravinsky (La Sagra della Primavera, Petruska, L’Uccello di Fuoco)

pianisti Emanuele Delucchi e Lorenzo Grossi

scenografia Vincenzo Palombo, Diego Brancaccio

costumi Vincenzo Palombo, Donatella Mondani, Isabella Fumagalli

narratore Enzo Giraldo

light design Danilo La Rosa

sartoria teatrale Bianchi

ballerini Accademia Ucraina di Balletto

produzione Madminds Milano

con il patrocinio di Fondazione San Sebastiano

(17 febbraio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata