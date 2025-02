di Samuele Vegna

Sigfrido Ranucci ospite dei “Follow the Monday” del Teatro Carcano, ha concesso al nostro inviato in teatro una breve, ma interessantissima intervista che vi proponiamo nel podcast audio in alto.

(17 febbraio 2025)

