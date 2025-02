Velo islamico-Majorino (Pd): “Quella della Lega una mozione inutile, sconfessata dalla sua stessa maggioranza”

“La destra oggi ha prodotto un gigantesco pasticcio sul tema del divieto al velo. Il consiglio regionale è stato costretto a discutere una mozione leghista, palesemente inutile, che non è stata nemmeno votata nella sua parte essenziale, quella relativa al divieto del velo nelle scuole, da 13 consiglieri regionali di centrodestra su 43, provocando cosi il fatto che l’aula abbia sconfessato la stessa mozione leghista. Ci saremmo sinceramente risparmiati un dibattito totalmente inutile, in un consiglio dove la stessa destra impedisce che vengano affrontati temi essenziali come quello delle liste d’attesa o del cosiddetto fine vita”.

Dichiarazione del capogruppo del Pd in Consiglio regionale Pierfrancesco Majorino a seguito del voto in consiglio alla mozione della Lega sul velo islamico.

(18 febbraio 2025)

