“Omaggio alle Donne” di Made4Art dal 4 al 31 marzo

Lo spazio MADE4ART è lieto di presentare presso la propria sede in Via Ciovasso 17 nel cuore di Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, Omaggio alle donne, un’esposizione a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni con gli artisti Sergio Armaroli, Maddalena Barletta, Giuseppe Bevilacqua, Carlo Brenna e Sara Montani.

Per questo speciale progetto realizzato in concomitanza con la Giornata internazionale della donna, che come ogni anno si celebra l’8 marzo, MADE4ART ha coinvolto cinque artisti dalle diverse sensibilità e specificità tecniche con l’intento di interpretare le multiformi declinazioni del femminile. I collage e le sculture di Sergio Armaroli, che vogliono esprimere un’idea di femminilità iconica, ironica e trasversalmente provocatoria, verranno così a trovarsi accanto alle stampe fotografiche su base materica realizzate da Maddalena Barletta, immagini vibranti di emozioni, interrogativi e contraddizioni. Le opere di Giuseppe Bevilacqua, tecniche miste su tela dal forte impatto visivo nelle quali fanno la loro comparsa seducenti figure che sembrano essere uscite da un contesto magico, sospeso, non privo di inquietudini, dialogheranno idealmente con le pitture di Carlo Brenna, dove enigmatiche presenze femminili popolano luoghi metafisici che sfuggono a riferimenti spaziali e temporali ben definiti, «addolciti dal notevole senso di spiritualità che sempre vi scorre e si dipana» (da un testo critico di Sergio Tinaglia). I cianotipi, la scultura bronzea e i libri d’artista di Sara Montani avvicinano l’osservatore all’essenza della donna attraverso una corporeità che emerge solo attraverso indumenti e tessuti, opere dove l’assenza di ogni elemento riconducibile alla figura umana risulta più efficace di qualsiasi rappresentazione più esplicita e riconoscibile. Cinque originali punti di vista per avventurarsi nell’universo femminile, veicolando un messaggio di rispetto, scambio e armonia.

L’inaugurazione della mostra si terrà martedì 4 marzo 2025 dalle ore 18 alle 20; per l’occasione MADE4ART avrà il piacere di avere come wine partner Bertè & Cordini insieme alla titolare Marzia Cordini, che presenterà due eccellenze simbolo dell’azienda e del proprio territorio, lo Spumante Pinot Nero vinificato in bianco Oltrepò Pavese DOC e il Pinot Nero vinificato rosso Oltrepò Pavese DOC. A partire dal 5 marzo Omaggio alle donne sarà visitabile su appuntamento negli orari di apertura della sede, il lunedì dalle ore 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18, il sabato dalle 15 alle 18. Ѐ prevista la chiusura dello spazio dal 17 al 24 marzo.

Omaggio alle donne

Sergio Armaroli | Maddalena Barletta | Giuseppe Bevilacqua | Carlo Brenna | Sara Montani

a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni

4 – 31 marzo 2025

Inaugurazione martedì 4 marzo ore 18 – 20

Dal 5 marzo la mostra è visitabile su appuntamento negli orari di apertura della sede:

lunedì 15 – 18, martedì – venerdì 10 – 18, sabato 15 – 18

Spazio chiuso dal 17 al 24 marzo

Si invita a verificare sempre sul sito Internet e i social network di MADE4ART

WWW.MADE4ART.IT

eventuali aggiornamenti sugli orari e le modalità di accesso allo spazio

Wine partner Bertè & Cordini.

(19 febbraio 2025)

