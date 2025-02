Al Teatro Fontana dal 27 febbraio arriva “Vizita”

Dal 27 febbraio al 2 marzo il Teatro Fontana ospita Vizita: firmato dal Premio Ubu 2024 Davide Iodice con le musiche originali di Lino Cannavacciuolo, lo spettacolo è una coproduzione internazionale di altissimo livello, vincitrice di premi prestigiosi come il Festival del Teatro Albanese “Moisiu”.

Ispirandosi a “La Visita Meravigliosa”, visionario romanzo di H.G. Wells, la regia di Iodice e l’adattamento di Fabio Pisano spostano però l’asse del loro interesse dalla satira nei confronti del conformismo e del perbenismo vittoriano, verso una critica più contemporanea, che riguarda soprattutto il modo in cui noi accogliamo “chi viene da fuori”, lo straniero. Lo spettacolo è una straordinaria metafora dei nostri tempi: cosa accade quando ciò che è diverso ci guarda negli occhi?

Un angelo si ritrova a sorvolare i cieli della terra, pieno di stupore, osserva cieli che aveva soltanto sognato o immaginato, fin quando il prete di un paese reduce dalla guerra e ancora profondamente segnato dal conflitto, gli spara. Stravolto e sorpreso da questo essere straordinario e dal profondo senso di colpa, il prete si risolve ad accogliere e curare il suo ospite; un angelo, meraviglioso e ambiguo, che osserva con gli occhi della meraviglia quella vita tutta umana. Una vita, però che lentamente si fa difficile, complessa, complice soprattutto l’ostilità del paese che mal sopporta la visita dello straniero, dell’angelo, stigmatizzandone la sua deformità, la sua diversità. Via via appesantito da umiliazioni e scherno, impossibilitato nel ritorno al paese celeste e “ingabbiato” in quello umano, l’angelo troverà sollievo solo nella musica di un violino, di cui è un sublime esecutore, e “asilo” solo negli occhi e nell’amore di Delia.

Che tu sia un immigrato o un angelo, non importa; se non sei come me, se non ti riconosco, allora sei un pericolo.

VIZITA

da La Visita Meravigliosa di H.G.Wells

testo Fabio Pisano | traduzione Zija Vuka

adattamento, spazio scenico e regia

Davide Iodice

con

Vladimir Doda, Julinda Emiri, Nikolin Ferketa, Rita Gjeka Kacarosi, Raimonda Markja, Alexander Prenga, Fritz Selmani, Jozef Shiroka, Merita Smaja, Pjerin Vlashi

spettacolo vincitore del Festival del Teatro Albanese “Moisiu” come miglior spettacolo, migliore musica, migliore scenografia

Spettacolo in lingua albanese con sottotitoli in italiano

Giovedì 27 febbraio ore 22.00 / Sguardi italiani su linguaggi teatrali internazionali

Talk post-show

Al termine dello spettacolo Diego Vincenti esplorerà con gli ospiti il legame tra teatro italiano e scena internazionale, analizzando il ruolo degli artisti e operatori italiani nel dialogo globale.

Ospiti

Umberto Angelini Direttore Artistico di Triennale Milano Teatro

Carmelo Rifici Direttore Artistico del LAC Lugano Arte e Cultura

Massimo Mancini Direttore del Teatro di Sardegna

Aldo Grompone Consigliere Artistico alla programmazione internazionale del Festival di Napoli

Alessandro Ruggera Direttore dell’istituto Italiano di Cultura di Tirana

Davide Iodice regista Premio Ubu 2024

Informazioni: biglietteria@teatrofontana.it | www.teatrofontana.it.

(21 febbraio 2025)

