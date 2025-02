Casa. Il Tribunale ha bocciato il regolamento regionale per l’accesso agli alloggi

di Redazione Politica

“L’ideologia della destra produce ancora una volta danni. La sentenza del Tribunale di Milano, che ha definito ‘ discriminatorio’ il regolamento di accesso agli alloggi pubblici che premia la residenza pregressa rispetto al bisogno, porterà di fatto a un blocco totale delle assegnazioni. L’ostinazione della Regione a non cambiare il regolamento, che pure era già stato bocciato dalla Corte costituzionale, porterà, di fatto, al blocco delle procedure e questo mentre già ad oggi in Lombardia gli alloggi di proprietà di Aler sfitti sono quasi 23 mila. Il Tribunale ora ordina alla Regione di cambiare il regolamento. Ci auguriamo che questa volta non si perda altro tempo”.

E’ la dichiarazione della consigliera regionale del Pd Carmela Rozza, a seguito della sentenza del Tribunale di Milano che ha accolto il ricorso di associazioni e sindacati inquilini, che contestava la scelta della Regione di prevedere nel Regolamento per l’accesso agli alloggi pubblici un punteggio premiale per chi aveva più anni di residenza.

(21 febbraio 2025)

