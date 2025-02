“Lucio Pozzi: qui dentro/in here”, a Milano dal 7 marzo

di Fabio Galli

La mostra Lucio Pozzi: qui dentro/in here che sarà ospitata dal Magazzino Italian Art dal 7 marzo al 23 giugno 2025, è un evento eccezionale, il culmine di anni di ricerca e di riflessioni sull’arte contemporanea. Il Magazzino, con la sua missione di promuovere l’arte italiana all’estero, diventa il palcoscenico ideale per una rassegna che non solo celebra l’eccellenza del lavoro di Lucio Pozzi, ma ne esplora in profondità le innovazioni e le sfide visive. Questo non è solo un viaggio nella sua biografia artistica, ma un’esperienza immersiva che invita ogni spettatore a scoprire come l’artista ha saputo ridefinire continuamente i limiti dell’arte, sfidando convenzioni e proponendo nuovi modi di percepire il mondo.

Lucio Pozzi: una vita tra l’Italia e gli Stati Uniti

Lucio Pozzi nasce nel 1935 a Milano, ma è negli anni ’60, quando si trasferisce negli Stati Uniti, che la sua carriera prende una direzione determinante. Qui Pozzi si integra in una delle scene artistiche più stimolanti del mondo, quella newyorkese, che in quegli anni si trasforma in un epicentro internazionale di sperimentazioni artistiche. Negli Stati Uniti, Pozzi diventa parte di un movimento artistico che non solo cambia la pittura e la scultura, ma anche il modo di pensare all’arte come esperienza e interazione. La sua formazione iniziale in Italia, e il successivo incontro con la cultura statunitense, lo portano a sviluppare un linguaggio che fonde influenze europee e americane, producendo opere che riflettono una sintesi tra tradizione e innovazione. La sua arte, per quanto affonda le radici nel passato, si proietta continuamente verso il futuro, cercando nuove possibilità di espressione e di connessione con il pubblico.

Il valore della ricerca e l’innovazione continua

Pozzi non si è mai accontentato di seguire una sola strada o di rimanere in un’unica dimensione artistica. Al contrario, il suo lavoro è caratterizzato da una costante ricerca e sperimentazione, che ha attraversato vari stili e tecniche. La sua produzione non si ferma alla pittura o alla scultura, ma si estende anche alle installazioni, un campo in cui l’artista ha creato un inedito intreccio tra arte visiva e spazio. Le sue installazioni non sono opere statiche da osservare passivamente, ma invitano lo spettatore a immergersi in un ambiente che sfida e mette in discussione le nozioni tradizionali di spazio e percezione. Le sue opere sono sempre in divenire, perciò è difficile fissarle in un’unica lettura: ogni visita, ogni interazione, aggiunge un nuovo strato di comprensione.

Un aspetto fondamentale del lavoro di Pozzi è proprio la relazione dinamica che instaura con lo spettatore. L’arte diventa così uno strumento di comunicazione che non si esaurisce nel momento della fruizione, ma prosegue nella riflessione che essa stessa stimola. In questa prospettiva, la mostra Lucio Pozzi: qui dentro/in here non è solo una vetrina per le sue opere, ma un vero e proprio percorso esperienziale che avvolge il pubblico in un gioco continuo di scoperte visive e intellettuali.

Le opere della mostra: dialogo tra il dentro e il fuori

Il titolo della mostra Lucio Pozzi: qui dentro/in here riflette una delle costanti tematiche del lavoro di Pozzi: la tensione tra il mondo intimo dell’artista e quello esterno del pubblico. Questa riflessione sul dentro e fuori permea profondamente le sue opere, che diventano luoghi di incontro tra l’individuale e l’universale, tra la creazione dell’artista e la fruizione dello spettatore. Le opere in mostra sono un perfetto esempio di come Pozzi abbia affrontato la questione del confine tra il privato e il pubblico, non solo in termini di contenuto, ma anche a livello fisico ed esperienziale. Le sue installazioni interagiscono con l’ambiente, modificando lo spazio e l’atmosfera che le circonda, trasformando la percezione dell’osservatore e invitandolo a riflettere sul proprio ruolo nell’esperienza artistica.

Uno degli esempi più significativi di questa dialettica tra dentro e fuori è rappresentato dalle “Wall Relics”, una serie di opere murali che sembrano uscire dallo spazio della pittura per invadere lo spazio architettonico. In queste opere, Pozzi non si limita a decorare una superficie, ma coinvolge l’intero ambiente, facendo sì che le pareti e lo spazio diventino una parte integrante dell’opera stessa. Le sue “Wall Relics” sono quasi reliquie di un passato che dialogano con il presente, come tracce di un pensiero che ha trovato una nuova forma, un linguaggio che, attraverso la superficie, si proietta nello spazio. Questo processo fa sì che lo spettatore non solo osservi l’opera, ma la viva, come se fosse parte di essa. In questo modo, l’arte di Pozzi sfida le convenzioni tradizionali della pittura, portandola a un livello di interazione spaziale mai raggiunto prima.

Allo stesso modo, le sue “Non-Linear Paintings” sono progettate per evocare una realtà non lineare, dove il tempo e lo spazio non seguono un ordine predeterminato. In queste opere, Pozzi sfida l’idea di un racconto pittorico coerente, presentando invece una successione di immagini che non si completano mai, ma che si pongono come puzzle aperti, che stimolano il pensiero e la riflessione. Il titolo stesso, “Non-Linear”, suggerisce un approccio che rifiuta ogni forma di linearità narrativa o di comprensione immediata, spingendo lo spettatore a decifrare l’opera in modo personale, senza una chiave di lettura definitiva. Ogni dipinto diventa un punto di partenza per una riflessione che può essere molteplice, diversa per ogni individuo, portando a un’esperienza artistica che è sempre unica e in continua evoluzione.

Un linguaggio visivo in continua trasformazione

Il linguaggio visivo di Pozzi è caratterizzato da una profonda trasformazione continua, un aspetto che emerge chiaramente in questa mostra. L’artista non si è mai fermato a un’unica soluzione estetica o tecnica, ma ha continuamente evoluto la sua visione del mondo attraverso nuovi linguaggi visivi e nuovi materiali. Le sue sculture modulari, ad esempio, sono pensate per essere dinamiche, con forme che possono cambiare in relazione all’ambiente che le ospita. Ogni installazione diventa un’esperienza in divenire, che si arricchisce con il passare del tempo e con il continuo interagire del pubblico. Pozzi, infatti, non ha mai concepito l’arte come qualcosa di statico, ma come un processo che continua a vivere attraverso il coinvolgimento dello spettatore. Le sue opere invitano a un dialogo continuo, in cui l’artista e il pubblico sono in costante relazione, e in cui il significato dell’opera non è mai definito una volta per tutte, ma dipende dalle circostanze in cui viene vissuta.

Questa costante trasformazione si riflette anche nella sua capacità di combinare forme geometriche e astratte con elementi più organici e materici, creando un contrasto che stimola una visione più profonda delle opere. Le sue installazioni, spesso costruite con materiali poveri e quotidiani, diventano metafore di un mondo che è in costante cambiamento e mutamento. La materia stessa, nelle mani di Pozzi, perde la sua staticità e diventa portatrice di un messaggio che si rivolge all’osservatore in modo diretto e personale, come se ogni forma portasse con sé una storia di evoluzione.

L’arte come esperienza sensoriale

Un aspetto che caratterizza profondamente questa mostra è la sua dimensione sensoriale. L’opera d’arte di Pozzi non è mai riducibile a una semplice visione estetica, ma diventa una esperienza che coinvolge tutti i sensi, in cui lo spettatore è chiamato a partecipare in modo attivo. Le sue opere non sono solo da osservare, ma da esplorare, da toccare, da percepire in modo che l’arte diventi un’esperienza che coinvolge il corpo intero. La distanza tra l’opera e lo spettatore si annulla, creando un’atmosfera immersiva in cui il pubblico non è più un osservatore passivo, ma un partecipante attivo che interagisce con l’arte in modo diretto.

In quest’ottica, l’allestimento della mostra Lucio Pozzi: qui dentro/in here non si limita a collocare le opere in un percorso lineare, ma costruisce uno spazio fluido e interattivo, in cui il pubblico può muoversi liberamente, confrontarsi con le opere, e modificare la propria esperienza visiva in relazione ai propri movimenti e alle proprie percezioni. Ogni visitatore, quindi, è invitato a sperimentare un’esperienza unica, che non si limita a contemplare l’arte, ma a viverla come parte della propria realtà sensoriale.

Il Magazzino Italian Art: un centro di eccellenza per l’arte contemporanea

Il Magazzino Italian Art, situato nella piccola cittadina di Cold Spring nello stato di New York, è un luogo che da anni si distingue per l’impegno nella promozione dell’arte italiana contemporanea. Questo museo non è solo un punto di riferimento per l’arte italiana, ma anche un centro di ricerca e di approfondimento culturale, che si è imposto come uno dei luoghi più importanti per la promozione dell’arte contemporanea italiana negli Stati Uniti. La collezione permanente del museo include opere di alcuni dei più importanti artisti italiani del XX secolo, come Michelangelo Pistoletto, Mario Merz, Alighiero Boetti, Jannis Kounellis e molti altri.

La rassegna dedicata a Lucio Pozzi, quindi, non si inserisce solo come un momento di celebrazione per un singolo artista, ma come un progetto di riflessione sull’arte italiana contemporanea, capace di offrire un’esperienza unica che si inserisce nel più ampio contesto della ricerca artistica internazionale. In un mondo in cui l’arte è sempre più connessa alle tecnologie, al digitale, e alla globalizzazione, il Magazzino continua a mantenere viva l’attenzione sull’arte tradizionale e sull’arte che nasce dalla ricerca intellettuale e culturale, con la consapevolezza che l’arte è ancora un luogo privilegiato per interrogarsi sul mondo e sulle sue trasformazioni.

Conclusione: un’opera che cresce con lo spettatore

La mostra Lucio Pozzi: qui dentro/in here non è solo una retrospettiva, ma un invito a entrare nel cuore del pensiero artistico di Lucio Pozzi. Essa rappresenta un’opportunità per riflettere sulla relazione tra l’opera e lo spettatore, sul ruolo dell’artista nella società contemporanea, e sul valore dell’esperienza sensoriale che l’arte può offrire. Pozzi ha saputo, con il suo lavoro, abbattere i confini tra la pittura, la scultura e la realtà che ci circonda, proponendo un’arte che si evolve, che cambia e che, soprattutto, interagisce. La mostra diventa così un momento di riflessione e di esperienza diretta, dove ogni opera apre a nuove possibilità di comprensione e di relazione. Lucio Pozzi ha dimostrato che l’arte non è un fatto chiuso, ma una ricerca continua, un cammino senza fine.

(23 febbraio 2025)

