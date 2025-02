Majorino (PD): sull’Urbanistica serve una svolta, anche dei costruttori

“L’assessore Tancredi ha ragione. I costruttori devono prendere atto del fatto che c’è bisogno di una svolta nella politica urbanistica e della Casa perché i costi a carico delle persone sono diventati insostenibili”, lo afferma il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino.

“Il fatto che l’assessore all’Urbanistica del Comune di Milano si sia soffermato su qualche errore del passato significa partire con il piede giusto per aprire una nuova stagione – continua Majorino -. Ovviamente l’amministrazione comunale da sola può fare solo un pezzo di strada. Per questo c’è bisogno di un atteggiamento diverso anche da parte dei costruttori e, come sottolineato ieri dal Partito Democratico milanese e lombardo in un’importante iniziativa, di un cambiamento sia delle leggi regionali sia di quelle nazionali”; così conclude la nota stampa di Majorino.

(23 febbraio 2025)

