Il Gip di Milano archivia la denuncia contro Report presentata da Ignazio La Russa

La gip di Milano Silvia Perrucci, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto l’archiviazione del procedimento per diffamazione a mezzo stampa contro Sigfrido Ranucci e Giorgio Mottola, rispettivamente conduttore e giornalista di Report, su querela di Ignazio La Russa. Lo scrive Il Fatto Quotidiano.

La querela era stata depositata in sequito alla messa in onda di due puntate del programma di Rai3, nell’ottobre 2023, in cui veniva trasmesso il servizio intitolato “La Russa dinasty“. La giudice ha però deciso la restituzione degli atti alla Procura per approfondire la questione, disponendo l’iscrizione nel registro degli indagati per l’ex colonnello dei carabinieri, Michele Riccio, intervistato durante la trasmissione.

Le sue dichiarazioni sulla famiglia La Russa saranno ora oggetto di valutazione per possibili profili di diffamazione.

(26 febbraio 2025)

