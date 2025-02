Sei incinta? Dimettiti-Majorino (Pd): dopo il colpo di genio contro Matilde Tura, “Cosa ne pensa Meloni? “

di Redazione Politica

“Esprimo tutta la nostra solidarietà alla capogruppo del Pd nel consiglio comunale di Treviglio Matilde Tura. La consigliera di Fratelli d’Italia, Silvia Colombo, esprime in modo limpido un pensiero contro le donne. Giorgia Meloni non ha nulla da dire? Ancora una volta avvalla la politica contro le donne?”.

E’ la dichiarazione del capogruppo del Pd in consiglio regionale Pierfrancesco Majorino dopo che una consigliera comunale di Fratelli d’Italia di Treviglio ha affermato che se una consigliera è incinta dovrebbe dimettersi.

La frase, riportata da SkyTG24, dice “Nella vita ci sono delle priorità, se uno ricopre la carica di consigliere comunale al primo posto deve metterci la partecipazione. Poi nella vita capitano cose belle come la nascita di un figlio o cambiare lavoro o cose brutte come la malattia, allora forse bisogna riguardare le proprie priorità, a quel punto bisogna dimettersi”, come da virgolettato pubblicato.

Resta da capire come e se voglia intervenire nella brutta storia, la presidente del Consiglio del “sono una donna, sono una madre” e via e via.

(26 febbraio 2025)

