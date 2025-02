Attacco hacker al sito istituzionale del Comune di Brescia: ultime comunicazioni

Le funzioni dei principali servizi online del Comune di Brescia sono state riattivate: accedendo al sito istituzionale www.comune.brescia.it si viene indirizzati direttamente alla pagina degli Sportelli online alla quale si può consultare anche l’Albo Pretorio. Dalla stessa pagina si può accedere alla sezione Gare e appalti, Verbali della Polizia Locale, Certificati Anagrafe ed Enti terzi.

Si precisa, inoltre, che il sistema informatico del Comune di Brescia non ha subito alcun attacco hacker ed è sempre rimasto perfettamente funzionante. Soltanto il sito istituzionale, che è gestito ed ospitato da uno dei principali provider di datacenter italiani, sta subendo in queste ore un attacco informatico di tipo Ddos (Distributed denial of service), come molti altri enti Italiani, ed è stato disattivato in via precauzionale in attesa che i server tornino ad essere funzionanti. Il pubblico servizio è garantito attraverso la pagina degli Sportelli online a cui si accede direttamente dalla home page.

(27 febbraio 2025)

