Il 4 marzo presidio davanti al Pirellone per dire “No” al pedaggio della Milano-Meda”

di Redazione Milano

Martedì 4 marzo i consiglieri regionali del Pd Gigi Ponti e Angelo Orsenigo, insieme ai circoli del Pd della Valle del Seveso e diverse associazioni del territorio si daranno appuntamento alle 9.30 davanti a palazzo Pirelli. Obiettivo: ribadire il secco no al pedaggio della Milano Meda.

“Pedemontana – spiegano i dem – si sta dimostrando un’opera problematica non solo per l’ambiente, ma anche per le tasche dei cittadini: è infatti inaccettabile che la Milano Meda, nella tratta Lentate – Bovisio Masciago, possa arrivare a costare per il pedaggio circa 5 euro tra andata e ritorno, per un totale di oltre 100 euro al mese per un cittadino che si deve recare a Milano”.

Pedemontana è infatti finanziata con soldi pubblici e far pagare un pedaggio significa far pagare i cittadini due volte: “Una prima volta per finanziare l’opera con le nostre tasse e la seconda con l’obolo del pedaggio – precisano -. E proprio per questo motivo ci stiamo opponendo a questa tassa occulta sia nel dibattito in Consiglio che nelle piazze”.

Ad oggi sono oltre seimila le firme raccolte tramite la petizione lanciata dal Pd. Il 4 marzo sarà anche l’occasione per consegnare al presidente del Consiglio Federico Romani il plico con le firme raccolte e, contestualmente, per discutere la mozione sottoscritta da Ponti e Orsenigo.

“Il nostro intento – concludono i consiglieri – è quello di impegnare la giunta lombarda affinché la Milano Meda resti gratuita: è una questione di correttezza e buon senso, soprattutto per evitare che chi non potrà pagare il pedaggio si riversi nella viabilità ordinaria. Ci auguriamo che il centrodestra questa volta sappia ascoltare le istanze del territorio”.

(1 marzo 2025)

