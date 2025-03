Scandella (Pd): Risorse per gli impianti sportivi, un primo passo positivo che sollecitavamo da tempo

di Redazione Politica

Un primo passo positivo. Il consigliere segretario dell’ufficio di presidenza Jacopo Scandella (Pd) commenta così il bando per l’impiantistica sportiva volta a migliorare le strutture della regione presentato oggi a palazzo Lombardia. “Per l’impatto che ha sulla salute fisica e mentale- sottolinea Scandella- lo sport dovrebbe essere agganciato ai più corposi filoni di finanziamento regionale, quale la sanità. In attesa di riuscirci, è positiva l’apertura di un bando che sollecitavamo da tempo. È un primo passo positivo, non sufficiente a sanare le gravi carenze degli impianti che rendono diseguale l’accesso alla pratica sportiva nella nostra regione, ma importante per tutte quelle società e quegli sport che faticano a trovare spazi adatti alla pratica”.

Informa la nota stampa ricevuta in redazione.

(3 marzo 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata