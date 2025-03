Al Cinema Nuovo Eden di Brescia focus su Lars Von Trier con i primi film del discusso regista

«Ne L’elemento del crimine il motivo dell’ipnosi è un puro postulato, un’illusione, una finzione (make-believe). In Epidemic, l’ipnosi si esprime realmente, in modo documentaristico e organico. E infine, in Europa, film ancora non scritto all’epoca, l’idea era di ipnotizzare lo spettatore.»

Lars Von Trier

Da martedì 11 marzo prende il via al cinema Nuovo Eden “La trilogia europea”, rassegna, in versione restaurata e senza tagli di censura, che Fondazione Brescia Musei dedica al grande maestro danese Lars von Trier, uno dei registi più discussi e divisivi degli ultimi quarant’anni di Cinema. In programma, in versione originale sottotitolata in italiano, i suoi primi film: L’elemento del crimine, 1984, in cartellone l’11 marzo alle ore 21; Epidemic, 1987 al Nuovo Eden martedì 18 marzo 2025, sempre alle ore 21.00 ed Europa, 1991, che sarà proposto, sempre alle ore 21, mercoledì 26 marzo.

È il 1984 quando l’allora giovane regista fa il suo esordio al Festival di Cannes con L’elemento del crimine, un noir sporco e cupo in cui niente sta al suo posto, un film che sembra mille miglia lontano da quel manifesto ‘Dogma’ che Lars Von Trier firmerà qualche anno dopo (nel 1995). Mai uscito nelle sale italiane, Epidemic del 1987, racconta di un regista e uno sceneggiatore (interpretati dagli stessi Lars von Trier e Niels Vørsel) che scrivono una sceneggiatura in cui un’epidemia si diffonde in tutto il mondo. Infine, Europa (Premio della Giuria a Cannes 1991), è un incubo kafkiano ambientato nella Germania del 1945, in cui un americano di origine tedesca si innamora della figlia del magnate delle ferrovie, ma scopre di non poter rimanere neutrale rispetto a ciò che lo circonda e di dover fare delle scelte difficili.

Regista e sceneggiatore, Lars von Trier è uno degli autori più controversi del panorama cinematografico contemporaneo. Anticonformista e provocatorio, sfrutta le potenzialità del linguaggio filmico attraverso un cinema innovativo e sperimentale, che indaga la violenza e il lato oscuro dell’animo umano. Ipocondriaco e affetto da diverse fobie, soffre di lunghi periodi di depressione che influenzano le sue opere. Si aggiunge arbitrariamente il “von” nobiliare, come fecero Erich von Stroheim e Josef von Sternberg, due autori che stima moltissimo.

A metà anni Novanta fonda, insieme al collega Thomas Vinterberg, il movimento cinematografico Dogma 95, basato su un decalogo di precise regole espresse in un manifesto programmatico. Tra i suoi film che aderiscono a questa corrente, seppur in maniera spuria, ci sono Le onde del destino (Breaking the Waves, 1996), meravigliosa opera spirituale e pessimista, Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes, e Dancer in the Dark (2000), straordinario musical sui generis, vincitore della Palma d’oro a Cannes, con una memorabile Bjork protagonista (migliore attrice sempre a Cannes).

Tra le opere successive, occupano una posizione di rilievo Dogville (2003) con Nicole Kidman, il film-scandalo Antichrist (2009), Melancholia (2011) e La casa di Jack (2018).



IL PROGRAMMA L’ELEMENTO DEL CRIMINE

di Lars von Trier (Danimarca, 1984, 103’)

L’ispettore Fisher vive al Cairo e sente il bisogno di recarsi da un ipnotista per ricostruire quanto accaduto quando, dopo tredici anni di assenza, era stato richiamato in Germania per risolvere il caso di un serial killer che uccideva le giovanissime venditrici di biglietti del lotto. Per farsi aiutare era tornato da Osborne, un suo professore che aveva scritto un testo secondo lui fondamentale L’elemento del crimine. Osborne lo aveva messo sulle tracce di un certo Harry Grey.

Martedì 11 marzo 2025, ore 21.00 / Sala 1 / v.o. sott. ita EPIDEMIC

di Lars von Trier (Danimarca, 1987, 106’)

Lo stesso Lars e lo scrittore Niels Vørsel hanno scritto la sceneggiatura di un film dal titolo “Il commissario e la puttana” che, nel momento in cui stanno per presentarlo al referente dell’Istituto Danese del cinema, scompare dal computer. Sono costretti a correre ai ripari e in cinque giorni devono elaborare una nuova sceneggiatura. Decidono di ambientarla in un futuro in cui esplode un’epidemia di peste e di avere come protagonista un medico idealista che decide di lasciare la città che si è difesa dal morbo per andare a curare i malati. Non sa di essere diventato un involontario trasmettitore del fenomeno epidemico.

Martedì 18 marzo 2025, ore 21.00 / Sala 1 / v.o. sott. ita EUROPA

di Lars von Trier (Francia, Danimarca, Svezia, Germania, 1991, 112’)

Leo Kessler torna in Germania dagli Stati Uniti dove si era rifugiato all’inizio della seconda Guerra Mondiale. La guerra è finita da poco. Uno zio gli trova il lavoro come controllore di vagone letto presso una compagnia ferroviaria che ha ripreso l’attività. Sarà nel corso dei viaggi notturni che avrà modo di incontrare Katharina, la figlia del proprietario della compagnia, e di venire a conoscenza dell’esistenza dei Lupi Mannari, un gruppo dall’incrollabile fede nazista, intenzionati a resistere all’occupazione americana.

(4 marzo 2025)

