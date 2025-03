Prolungamento M5, per il PD Ponti “Bene la mozione per un lotto unico”

Il Partito Democratico ha votato convintamente a favore della mozione presentata oggi in Consiglio regionale dai consiglieri Manfredi Palmeri e Martina Sassoli di Lombardia Migliore che chiede di realizzare il prolungamento della linea metropolitana M5 in un unico lotto. La mozione è stata approvata all’unanimità.

“È la nostra posizione, che sosteniamo in modo convinto e costante, quindi il nostro voto favorevole era scontato” dichiara il consigliere regionale del Pd Gigi Ponti. “La mozione è una presa di posizione che serve a spingere per la realizzazione di un’opera importantissima per togliere traffico privato da un’area molto congestionata, portando le persone sul mezzo pubblico, più ecologico e più efficiente. Ora l’attesa è alta nei confronti del Governo, ed è legata alla disponibilità che l’esecutivo avrà di riconoscere il valore di questa opera”.

(4 marzo 2025)

