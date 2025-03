A Bergamo trovato morto in casa un 57enne

Notizie frammentarie e nessuna certezza, al momento, sulla morte di un uomo di 57 anni che viveva solo in un’abitazione di Valbrembo, alle porte di Bergamo. La polizia ha reso noto che l’uomo è stato ritrovato con ferite alla testa, profonde, che sarebbero “compatibili” con un’aggressione “on un corpo contundente”.

Secondo le prime testimonianze, citate dal Corriere, il 57enne era accudito da una vicina a seguito di alcuni problemi di salute, la quale l’avrebbe trovato senza vita entrand nell’abitazione. L’uomo accompagnava turisti, anche dall’estero, nell’abitazione che affittava su piattaforme online. Dell’attività esistono tracce anche su Facebook e su Booking.

Mentre sono in corso rilievi sulla scena del delitto – le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Bergamo, condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Bergamo, coadiuvati dal Norm della compagnia di Zogno e dalla stazione dei carabinieri di Villa d’Almè – ci si concentra sulla sparizione dell’automobile dell’uomo che lui stesso avrebbe portato in riparazione giovedì mattina (6 marzo, ndr) per ritirarla poche ore dopo. Importanti anche le immagini registrate dalle telecamere di un’abitazione di fronte a quella dello scomparso.