Majorino (PD), “Molto preoccupati che Fontana consegni la connessione internet dei lombardi alla Starlink di Elon Musk”

“Siamo molto preoccupati che la Regione Lombardia di Attilio Fontana consegni davvero la connessione e i dati dei lombardi a Starlink, come prova generale per l’estensione in tutta Italia. Apprendiamo da fonti di stampa che il presidente lombardo, a bando ancora aperto, avrebbe detto che la società di Elon Musk sarebbe effettivamente tra le pretendenti al contratto da oltre quattro milioni di euro per portare la banda larga via satellite alle zone lombarde non raggiunte dalla fibra. Non ci sorprende, lo avevamo detto già a gennaio, e allora Fontana reagì stizzito. Settimane dopo, la preoccupazione è ancora maggiore, perché nel frattempo Musk ha assunto un ruolo di primo piano nell’amministrazione Trump, che si sta mostrando ostile verso l’Europa e i suoi valori di democrazia, di libertà e di inclusione. Musk stesso ha minacciato l’Ucraina di toglierle la connessione internet che le garantisce da poco dopo l’invasione russa. La destra italiana ci vuole consegnare a un bizzoso oligarca della tecnologia.”

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Consiglio regionale della Lombardia, facendo riferimento alla notizia secondo cui il governatore Attilio Fontana avrebbe detto che Starlink sarebbe tra le trenta aziende in corsa per il bando di Aria Spa per la “fornitura con posa di apparati e manutenzione full risk, comprensivo del servizio di connettività, necessari alla sperimentazione satellitare per connessioni a banda ultra-larga”.

Il bando, aperto il 9 gennaio scorso, si chiuderà il prossimo martedì 11 marzo.

(9 marzo 2025)

