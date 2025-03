Milano è Memoria. Alla Fondazione Feltrinelli il Racconto delle Memorabili

di Redazione Cultura

Dieci donne che hanno amato Milano e sono diventato un simbolo di questa città. Sono le dieci Memorabili protagoniste di una serie di audioracconti realizzati dall’Officina del Podcast per il progetto Milano è Memoria dallo scorso novembre on line sul canale open spotify.

Tra loro Alda Merini, Carla Fracci, Lina Merlin Licia Rognini Pinelli, Lydia Franceschi e Rosina Ferrario, la prima donna aviatrice italiana ricordata ieri con una targa commemorativa alla stazione M4 dell’aeroporto di Linate.

Mercoledì 12 marzo, alla Fondazione Feltrinelli in viale Pasubio 5, alle ore 18 (ingresso libero), alcuni dei fautori di questa serie si troveranno per raccontare di queste dieci memorabili donne nell’incontro pubblico “Memorabili: Milano le donne e la Resistenza”. Si parlerà di Milano e della sua memoria, figlia di una storia scritta da eventi e persone che hanno contribuito a fare Milano come la conosciamo. Donne della cultura, della politica, dello sport, della Resistenza che hanno vissuto storie di lotta per la libertà e per i diritti delle donne permettendo a Milano di diventare città internazionale, dell’accoglienza e dell’operosità.

All’incontro moderato dalla giornalista e scrittrice, Zita Dazzi, parteciperanno la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e gli assessori Arianna Censi (Mobilità) e Tommaso Sacchi (Cultura), narratori in tre diversi podcast (Scavuzzo per Lina Merlin, Censi per Rosina Ferrario e Sacchi per Alda Merini). Con loro l’autrice e narratrice Francesca Mineo e Clara Collalti, produttrice della serie.

Parteciperanno anche l’assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte, le consigliere comunali Diana de Marchi (Commissione Pari opportunità e Diritti civili) e Marzia Pontone (Commissione Educazione e Food Policy), Luca Gibillini per il progetto Milano è Memoria e Daniela Sarsella, docente di Storia contemporanea dell’Università degli Studi di Milano.

Presenti all’incontro altre voci narranti protagoniste dei diversi episodi di Memorabili: Claudia e Silvia, le figlie di Giuseppe e Licia Pinelli, Cristina Franceschi, presidente della Fondazione Roberto Franceschi, Chiara Rostagno, vicedirettrice della Pinacoteca di Brera.

Alda Merini

Poetessa dei Navigli: libera, appassionata, vulnerabile, ha amato Milano con la struggente intensità dei primi amori. Il ritratto di una delle più grandi scrittrici del ‘900. Con la voce di Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano.

Carla Fracci

Simbolo mondiale della danza, la signora Carla Fracci, come ancora con riverenza viene chiamata al Teatro alla Scala, tempio della musica e della danza dove si è formata e dove ha sempre fatto ritorno. Dai cortili di Calvairate al Teatro alla Scala fino ai palcoscenici di tutto il mondo, la meravigliosa ascesa di una giovane ballerina profondamente legata alla città di Milano. Con le voci di Roberto Bolle e la prima ballerina Martina Arduino.

Mariangela Melato

Signora della scena, del teatro e del cinema, è una donna Memorabile profondamente milanese. Dalla casa di ringhiera in via Montebello al Teatrino del Parco Trotter, recentemente intitolato a lei, passando per Brera, l’Accademia delle Belle arti fino alla sala del Piccolo Teatro che porta il suo nome, il racconto su Mariangela attraversa i quartieri di Milano e la storia recente dello spettacolo, volgendo al futuro la sua grande eredità. Con le voci ospiti della sorella Anna Melato e dell’attrice Federica Fracassi.

Fernanda Wittgens

Prima direttrice della Pinacoteca di Brera nel 1940 e la prima donna, in Italia, a ricoprire questo ruolo in un museo o galleria di questa rilevanza. È oggi ricordata soprattutto per aver salvato il patrimonio artistico di Milano, sottraendolo alle razzie naziste e ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale e per il restauro del Cenacolo di Leonardo. La sua è stata una vita per Milano e per Brera, per l’arte militante, per l’impegno civile; celebrata nel Giardino dei Giusti per l’aiuto a ebrei perseguitati. Con le voci di Chiara Rostagno vice direttrice di Brera e Gabriele Nissim Presidente della Fondazione Gariwo (Foresta dei Giusti)

Lina Merlin

Insegnante, partigiana, parlamentare, deputata dell’Assemblea costituente: Lina Merlin è stata una donna che ha contribuito con coraggio e intelligenza al percorso di rinascita del nostro Paese, fatto a pezzi dalla guerra. Il suo appartamento di via Catalani, nel quartiere di Lambrate è uno dei focolai dell’insurrezione antifascista di Milano del 1945. Prima firmataria della legge 75 del 1958 che porta il suo nome e che portò alla chiusura delle ‘case di tolleranza’ e all’introduzione dei reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Con le voci della vicesindaco Anna Scavuzzo e Nicola Del Corno, docente di Storia delle dottrine politiche dell’Università Statale di Milano.

Licia Rognini Pinelli

Donna tenace e silenziosa, capace di condurre una battaglia personale e collettiva, lottando per la giustizia e i diritti e difendendo sempre l’innocenza del marito, l’anarchico Giuseppe Pinelli. A lei è stato conferito dal sindaco di Milano un Ambrogino d’oro alla Memoria. Con le voci delle figlie Claudia e Silvia Pinelli e del Sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Lydia Franceschi

Donna delle molte resistenze, che ha lottato sempre, che è stata staffetta partigiana, insegnante e preside, che ha lottato per arrivare alla verità giudiziaria della morte di suo figlio Roberto, ucciso durante gli scontri tra studenti e agenti nel gennaio del 1973 davanti all’Università Bocconi, dove era iscritto a Economia politica. Con le voci di Cristina Franceschi, presidente della fondazione Roberto Franceschi e la giornalista Tiziana Ferrario, allieva di Lydia e autrice del libro a lei dedicato ‘La bambina di Odessa’.

Carla Lonzi

Critica d’arte, filosofa, attivista e scrittrice. Teorica del femminismo radicale e dell’autocoscienza, ha aperto la strada, la discussione e il confronto su temi che oggi sono ancora attualissimi: il rifiuto dell’autoritarismo, la lotta al patriarcato, l’affermazione di un modello autonomo e autocosciente, la consapevolezza del proprio corpo e della propria sessualità. Con le voci di Battista Lena, figlio di Carla, noto jazzista, e sua moglie, la regista Francesca Archibugi.

Giovanna Boccalini

Nata a Lodi nel 1901, sindacalista, femminista, insegnante, partigiana, instancabile lottatrice per i diritti delle donne. A Milano, nell’inverno 1933: in piena ascesa fascista, in un mondo in cui le donne sono relegate ai lavori domestici, nasce il Gruppo Femminile Calcistico, e a guidarlo c’è Giovanna Boccalini. Insegnante, sindacalista, femminista, partigiana, ha lottato tutta la vita in difesa dei diritti delle donne, per dar loro voce e consapevolezza. Con le voci di Carolina Morace, ex calciatrice e allenatrice, oggi parlamentare europea e la giornalista Federica Seneghini autrice del libro “Giovinette. Calciatrici che sfidarono il Duce”.

Rosina Ferrario

Prima donna italiana a ottenere il brevetto di volo il 13 gennaio 1913, l’ottava aviatrice al mondo. Siamo agli inizi del Novecento, un’epoca in cui l’aviazione affascina gli uomini e fa sognare Rosina, una giovane di 25 anni che non si lascia scoraggiare dal suo essere donna con una forte passione per il volo. Con le voci dell’assessora Arianna Censi, del maggiore dell’Aeronautica Militare Sara F., pilota di tornado (i Diavoli Rossi), e il tenete colonnello Paolo De Vita, direttore del Museo Storico dell’Aeronautica di Vigna di Valle in provincia di Roma.