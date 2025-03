Presentata a Palazzo Marino la seconda edizione del festival del Made in Italy

Ispirare le nuove generazioni per avvicinarle ai mestieri, ai prodotti e alle idee che costituiscono il presente e il futuro del Made in Italy, attraverso stand esperienziali, laboratori interattivi e speech e testimonianze di rilievo nazionale e internazionale.

È questo l’obiettivo del Festival del Made in Italy, il progetto promosso da Eccellenza Italiana con il patrocinio del Comune di Milano e il sostegno di altre istituzioni, presentato questa mattina a Palazzo Marino alla presenza dell’assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro Alessia Cappello.

Giunto quest’anno alla seconda edizione, ritorna a Milano con un format ancora più ricco, che prenderà forma, il prossimo 22 marzo, nell’hub di via Arcivescovo Calabiana 6, sotto la direzione artistica e curatoriale dello studio Rampello & Partners.

I partecipanti avranno modo di farsi ispirare dai leader dei vari settori del Made in Italy, oltre che di vedere al lavoro artigiani e progettisti digitali.

“È un festival fatto da giovani per giovani, che valorizza un’industria portante del nostro Paese e affronta un problema cruciale, ossia quello del ricambio generazionale nei mestieri e nelle filiere dei tanti settori del Made in Italy – afferma l’assessora Cappello –. Occorre infatti assicurare un futuro al Made in Italy e a tutte quelle professioni ad esso connesse, che mettono a frutto l’ingegno e realizzano prodotti di eccellenza che nel mondo hanno successo e ci invidiano. Questo know-how va raccontato per ispirare e avvicinare giovani e l’iniziativa che anche quest’anno, insieme ad altre istituzioni e partner, convintamente supportiamo, sa farlo con l’efficacia e il linguaggio giusti”.

(11 marzo 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata