“Uno in Due”, viaggio nell’aperitivo milanese tra arte e conversazione

Mercoledì 19 marzo alle ore 18.30, Via Stampa presenta il terzo appuntamento con Uno in Due, ciclo di conferenze ideato dagli artisti Marco Bongiorni e Ettore Favini per celebrare il rito della condivisione tipicamente milanese. Ispirato alla celebre espressione dialettale milanese “vün in dü” – usata per condividere una bottiglietta di Campari Soda in due bicchieri – il progetto combina l’atmosfera informale dell’aperitivo con una riflessione più profonda sul mondo dell’arte e della cultura.

In ciascuno dei nove appuntamenti in programma, un giornalista dialoga con due artisti, dando vita a un’ora e mezza di scambi e riflessioni. Uno in Due propone un momento di aggregazione semplice ma significativo, dove cultura e socialità si incontrano. Figure protagoniste del mondo dell’arte e del giornalismo si mettono in dialogo, riprendendo l’idea che l’aperitivo non sia solo un’abitudine, ma una vera e propria tradizione per condividere idee. Durante l’evento, verranno allestite nelle sale di Via Stampa, due opere (una per artista) che rimarranno esposte fino all’incontro successivo.

L’appuntamento del 19 marzo vedrà la partecipazione degli artisti Luca Vitone e Stefano Serretta, in dialogo con la giornalista Greta Privitera.

Luca Vitone (Genova, 1964) è artista visivo attivo dalla seconda metà degli anni Ottanta Esplora il modo in cui i luoghi si identificano attraverso la produzione culturale (arte, cartografia, musica, cibo, architettura, associazioni politiche, minoranze etniche e residui dell’uso quotidiano), ricostruendo percorsi dimenticati all’interno di una sua personale geografia. Stefano Serretta (Genova, 1987) è laureato in Storia Contemporanea e in Arti Visive, e attualmente docente del corso di Public Art presso NABA. La sua ricerca artistica riflette sui sistemi di credenze, attraverso operazioni di voyeurismo analitico mette in evidenza i lati contraddittori e schizofrenici di un presente post ideologico. Greta Privitera vive tra Milano e Detroit, per dieci anni scrive di attualità per Vanity Fair con uno sguardo rivolto agli Esteri, in modo particolare all’America. Segue anche l’ondata di terrorismo in Europa. Nel 2019 lascia Vanity, inizia a scrivere per il Foglio e per il giornale americano Politico, nella sua versione europea. Approda poi al Corriere della Sera dove scrive di Iran e Medio Oriente. Ha intervistato, tra gli altri, Hillary Clinton, il presidente Lula, Nancy Pelosi, Olena Zelenska, Narges Mohammadi, Abu Mazen. Di seguito i prossimi appuntamenti: mercoledì 16 aprile

Antonio Rovaldi / Claudia Losi – Francesca Berardi mercoledì 21 maggio

Patrik Tuttofuoco / Sara Enrico – Gabriele Sassone mercoledì 18 giugno

Nico Vascellari / Nicole Colombo – Corrado Beldì mercoledì 15 ottobre

Rebecca Momoli / Liliana Moro – Angela Maderna mercoledì 19 novembre

Marta Ravasi / Chiara Camoni – Massimiliano Tonelli mercoledì 17 dicembre

Vedovamazzei / The Cool Couple – Nicolas Ballario

Via Stampa è un bistrot di quartiere nato nel settembre 2023 nel cuore di Milano: una cucina tra classico e contemporaneo che pone particolare attenzione alla qualità sostenibile della materia prima. Il menu è in continua trasformazione, segue il fluire delle stagioni. I vini provengono da artigiani appassionati che amano il loro territorio. Nel solco della tradizione dei bistrot europei, la prima sala ospita il bancone: ritrovo ideale per l’aperitivo e il dopocena. Via Stampa è anche laboratorio di pasticceria e panificazione, in cui si utilizzano unicamente farine integrali, zuccheri non raffinati e lievito madre. È ispirato per metà dalla moderna cultura delle bakery nordiche e per l’altra dai tradizionali forni del Sud Italia, veri e propri centri di aggregazione.

Uno in Due è un ciclo di conferenze con gli interventi di: artisti/artiste Chiara Camoni, Nicole Colombo, Sara Enrico, Anna Galtarossa, Massimo Grimaldi, Invernomuto, Claudia Losi, Rebecca Momoli, Liliana Moro, Marta Pierobon, Marta Ravasi, Antonio Rovaldi, Stefano Serretta, The Cool Couple, Patrik Tuttofuoco, Nico Vascellari, Vedovamazzei, Luca Vitone con la partecipazione dei giornalisti/giornaliste Nicolas Ballario, Corrado Beldì, Francesca Berardi, Cristiana Campanini, Guia Cortassa, Angela Maderna, Greta Privitera, Gabriele Sassone, Massimiliano Tonelli. L’ingresso è libero, è richiesta la prenotazione.

(11 marzo 2025)

