Rettifica ai sensi dell’art. 8 legge 47/1948

In merito all’articolo “La Sindaca di Fratelli d’Italia indagata nel bresciano per concorsi truccati” da noi pubblicato in data 2 maggio 2020 pubblichiamo la rettifica relativa in base alla legge 47/1948 art.8 sull’Informazione.

“La sindaca di Bagnolo Mella, Cristina Almici, e la comandante della Polizia Locale, Basma Bouzid, a seguito di accurate indagini sono state prosciolte a novembre 2020 dall’accusa di abuso d’ufficio: la decisione è stata presa dal giudice dell’udienza preliminare Elena Stefana. Prosciolti anche il segretario comunale Giampaolo Brozzi e i commissari Massimo Cozzo e Fabio Ferrari.

Ci scusiamo pertanto per l’errato articolo di maggio 2020 che, come richiesto e secondo il diritto di rettifica, abbiamo rimosso.

(13 marzo 2025)

