Carlotta Vagnoli al Carcano con “Una stanza tutta per noi”

di Redazione Cultura

Al Teatro Carcano continuano i Follow The Monday, gli eventi-spettacolo del lunedì sera milanese dedicati alla riflessione e al dialogo. Lunedì 17 marzo 2025 alle ore 20.30 la scrittrice, autrice e speaker radiofonica Carlotta Vagnoli sarà in scena con Una stanza tutta per noi, un approfondito dialogo su ciò di cui avevano bisogno le scrittrici del passato per poter esercitare la propria arte, e su quali siano le necessità delle autrici contemporanee per continuare a farlo. Attraverso una narrazione provocatoria ma anche carica di significato politico, il percorso si snoderà da Mary Shelley a Joan Didion, fino ad arrivare al presente, esplorando il contributo di una decina di scrittrici che hanno rivoluzionato la cultura internazionale e la società, tanto nel loro tempo quanto nel nostro.



CARLOTTA VAGNOLI

Fiorentina classe 1987, si approccia alla scrittura iniziando a collaborare come sex columnist per “GQ” e “Playboy” nel 2015. Autrice, attivista, content creator, utilizza le piattaforme social come veicolo per fare divulgazione sui temi a lei più cari. Dal 2017 tiene lezioni nelle scuole medie e superiori d’Italia per avvicinare studenti e studentesse al tema del consenso e fare prevenzione verso la violenza di genere. Nel 2021 pubblica Maledetta Sfortuna: vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere, per Fabbri editore, seguito da Poverine, edito da Einaudi. Del 2022 il suo ultimo libro, Memoria delle mie puttane allegre, pubblicato da Marsilio. Dal 2022 è speaker per Il mondo nuovo di Radio1 Rai e conduttrice del format “Basement Café”. Dopo aver trovato le parole più efficaci per raccontare il femminicidio e la violenza di genere, nel 2024 pubblica il suo primo romanzo Animali Notturni (ed. Einaudi) dove dà voce a una generazione perennemente esclusa, sfruttata, messa da parte: quella dei millennials.

TEATRO CARCANO

corso di Porta Romana, 63

20122 Milano

info@teatrocarcano.com

www.teatrocarcano.com

(15 marzo 20259

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata