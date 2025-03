Arrestato per spaccio in flagranza di reato

Lo scorso 19 marzo, personale in forza alla Squadra Operativa del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Brescia, a seguito di attività investigativa in ambito antidroga, ha arrestato, in flagranza di reato, un cittadino residente in città.

L’uomo nel suo appartamento, oltre a detenere materiale idoneo al confezionamento di sostanze stupefacenti, aveva nascosto circa mezzo chilogrammo di cocaina, in parte già porzionata in piccole dosi. Dalla perquisizione gli inquirenti hanno inoltre rinvenuto, all’interno della cantina dell’appartamento, una pistola scacciacani con diverse munizioni, due radiotrasmittenti, diversi pacchi avvolti in pellicola trasparente e contenenti mazzette di fogli di colore giallo e azzurro, con dimensioni riconducibili al taglio di banconote da 50 euro e da 20 euro. Tutti i materiali rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato condotto nel carcere cittadino Nerio Fischione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Informa una nota stampa.

(25 marzo 2025)

