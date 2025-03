Lo yoga nei suoi mille volti: conferenza di Silvia Patrizio alla Biblioteca Rajna

Sei mesi dopo un’apprezzata conferenza, Silvia Patrizio torna a Sondrio per un nuovo incontro, dal titolo “Leggere lo yoga contemporaneo nei suoi mille volti”, che si terrà giovedì 3 aprile, alle ore 18, alla Biblioteca Rajna. A dialogare con lei sarà l’assessore alla Cultura, Educazione e Istruzione Marcella Fratta. L’ingresso è come sempre gratuito ma con prenotazione obbligatoria al link: www.sondrioeventi.it/biblioteca.

Al centro della conferenza gli effetti delle trasformazioni e degli adattamenti di questa disciplina più che millenaria in un lungo processo storico per arrivare al mondo contemporaneo. Osservando immagini e narrazioni, il dettaglio che si evidenzia è la quasi totale egemonia della pratica di ãsana, con esiti più o meno marcatamente ginnici. È possibile ricostruire le tappe di questo percorso che ha profondamente trasformato domande e bisogni, permettendo contemporaneamente una diffusione di massa senza precedenti di una disciplina nata come pratica ascetica e divenuta parte dell’immaginario collettivo.

Silvia Patrizio, già laureata in Scienze Filosofiche, consegue il Master “Yoga Studies: corpo e meditazione nelle tradizioni dell’Asia” all’Università Ca’ Foscari di Venezia e la laurea presso la facoltà di Scienze delle religioni. Durante gli anni universitari si avvicina allo studio del sanscrito, diplomandosi alla Summer School in Spoken Sanskrit col maestro Sadananda Das presso l’Università di Lipsia. Diplomata come insegnante di yoga al corso quadriennale di formazione con Patrick Tomatis, è formatrice presso SFIDY (Scuola di formazione insegnanti di yoga) e collabora da anni con YANI (Yoga associazione nazionale insegnanti), organizzando seminari e corsi di formazione. Nel 2021 apre, insieme a Fabio Colombo, Virāmayoga, uno spazio di ricerca dedicato alla pratica posturale e alla pratica filosofico-testuale dello yoga.

(26 marzo 2025)

