Guida con un piede ingessato e ubriaco: investe una giovane ventenne, poi scappa. La giovane muore poco dopo

L’ha travolta, trascinata con la sua auto per cinquanta metri e poi è scappato. È morta così, dopo due ore d’agonia, la ventenne Noemi Fiordilino subito ricoverata all’ospedale Sant’Anna di Como. L’uomo non solo guidava con un piede ingessato, ma anche con tasso alcolemico oltre i limiti.

L’uomo è già stato arrestato poche ore fa dai Carabinieri di Como, è del 1992 ed era alla guida dell’auto dopo una serata tra amici. Dopo avere investito la giovane l’uomo si è dato alla fuga quindi, non pago, ha mentito ai Carabinieri che erano andati a cercarlo dicendo che l’auto gli era stata rubata la sera prima. Tutto falso. L’etilometro ha rivelato un tasso alcolemico di 1.49. Il piede ingessato, visibilissimo, non aveva bisogno dell’etilometro.

I fatti attorno alle 2.30. Il finto furto di auto subito scoperto: la vettura è stata ritrovata abbandonata a Fenegrò in via Diaz. L’uomo, condotto nel carcere di Como, deve rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso e simulazione di reato. La vettura è sotto sequestro. Giustizia vorrebbe una pena esemplare. Al momento sono in corso tutti i rilievi tecnici sulla vettura subito posta sotto sequestro.

(29 marzo 2025)

