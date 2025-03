A Milano non poteva mancare la Brera Design Week

di Effegi

Brera si prepara a trasformarsi in un grande laboratorio di idee per il Fuorisalone 2025, confermando il suo ruolo centrale all’interno della Milano Design Week, in programma dal 7 al 13 aprile. Il quartiere, con il suo mix di storia, artigianato e innovazione, ospiterà oltre 300 eventi tra installazioni, mostre e incontri, offrendo ai visitatori un’immersione totale nel mondo del design contemporaneo. Per sette giorni, le strade di Brera si animeranno con esposizioni a cielo aperto, spettacoli di luce, percorsi interattivi e incontri con i più grandi nomi del design internazionale, trasformando il quartiere in una vetrina d’avanguardia e sperimentazione.

Il tema scelto per questa edizione, Mondi Connessi, guiderà l’intero percorso espositivo, mettendo in dialogo il saper fare tradizionale con le nuove frontiere del digitale e della sostenibilità. Brera, con i suoi showroom, le gallerie d’arte e gli spazi temporanei allestiti per l’occasione, diventerà il punto di incontro tra passato e futuro, tra materiali della tradizione e sperimentazioni avanguardistiche. Questo tema sarà declinato attraverso numerosi progetti che esploreranno i legami tra artigianato e intelligenza artificiale, tra materiali ecosostenibili e produzione industriale, tra cultura locale e influenze globali.

Library of Light, nel Cortile d’Onore

Uno degli eventi più attesi è Library of Light, un’installazione ideata dalla celebre scenografa Es Devlin, nota per le sue creazioni immersive e teatrali. L’opera, posizionata nel Cortile d’Onore della Pinacoteca di Brera, si presenterà come una grande struttura circolare illuminata, al cui interno troveranno posto oltre duemila libri selezionati dall’editore Feltrinelli. Questo spazio non sarà solo un’installazione visiva, ma anche un luogo di riflessione e di incontro: al termine della manifestazione, i volumi verranno donati alle biblioteche cittadine, trasformando l’opera in un simbolo di condivisione e diffusione della cultura. L’installazione sarà accompagnata da una serie di eventi collaterali, tra cui reading, incontri con autori e performance artistiche che renderanno l’esperienza ancora più immersiva. Il pubblico potrà partecipare attivamente attraverso eventi di lettura condivisa e sessioni di storytelling guidate da scrittori e intellettuali. Inoltre, l’installazione sarà illuminata con una tecnologia innovativa che reagisce ai movimenti e alle interazioni dei visitatori, creando un ambiente dinamico e in continua evoluzione.

Parallelamente, il Brera Design Apartment ospiterà Orizzonti, un progetto dello studio Zanellato/Bortotto che esplora il concetto di orizzonte attraverso l’uso del colore e della materia. L’installazione giocherà con percezioni e prospettive, offrendo ai visitatori un’esperienza sensoriale che richiama il continuo cambiamento del paesaggio e delle nostre stesse visioni del mondo. L’opera sarà accompagnata da una serie di workshop interattivi in cui i partecipanti potranno sperimentare con materiali e tecniche innovative, esplorando la relazione tra luce, spazio e colore. Inoltre, un team di esperti guiderà visite interattive, spiegando il processo creativo e il significato simbolico dell’opera. Saranno disponibili anche tour virtuali e approfondimenti digitali che permetteranno di fruire dell’installazione anche a distanza, ampliando così il raggio d’azione dell’esperienza artistica.

Il Fuorisalone di Brera: più di un percorso espositivo

Ma il Fuorisalone di Brera non sarà solo un percorso espositivo: il quartiere si animerà con talk, workshop e incontri con designer di fama internazionale, dando vita a un dibattito aperto sulle nuove direzioni del design. Tra gli argomenti al centro della discussione ci saranno il rapporto tra artigianato e tecnologia, la progettazione sostenibile e l’uso dell’intelligenza artificiale nel design. Le conferenze e i panel vedranno la partecipazione di esperti di livello mondiale, da architetti e designer a scienziati e ingegneri, creando un ponte tra diverse discipline e prospettive. Alcuni di questi incontri saranno trasmessi in diretta streaming, per permettere una partecipazione globale e facilitare lo scambio di idee tra professionisti e appassionati di design. Un’attenzione particolare sarà dedicata alle nuove frontiere del design biomimetico, che trae ispirazione dalle strutture naturali per sviluppare soluzioni innovative ed efficienti.

Tra le altre iniziative di rilievo, il Brera Design District presenterà una serie di eventi speciali dedicati all’intersezione tra arte e tecnologia, con la partecipazione di creativi provenienti da tutto il mondo. Non mancheranno le collaborazioni con le accademie e le scuole di design, che offriranno ai giovani talenti l’opportunità di esporre i propri progetti e confrontarsi con professionisti del settore. Alcuni spazi saranno dedicati alle start-up emergenti, che presenteranno soluzioni innovative in grado di ridefinire il modo in cui viviamo e interagiamo con il design. Si potranno scoprire nuovi materiali eco-compatibili, soluzioni per l’abitare del futuro e progetti che fondono tecnologia e artigianato per una produzione più sostenibile. Saranno previsti anche laboratori aperti per i visitatori, che potranno sperimentare con materiali innovativi e processi produttivi all’avanguardia.

Molti gli appuntamenti da non perdere

Un altro appuntamento imperdibile sarà il percorso Green Futures, che riunirà esposizioni e installazioni dedicate alla sostenibilità ambientale e all’uso di materiali innovativi. Dai nuovi approcci al riciclo all’uso di biomateriali e tecniche di produzione a basso impatto, i visitatori potranno esplorare soluzioni che ridisegnano il futuro del design in chiave ecologica. Alcuni designer presenteranno mobili e oggetti di design realizzati con materiali riciclati, dimostrando come il riuso possa essere non solo funzionale ma anche esteticamente raffinato. Il percorso comprenderà anche installazioni interattive che illustreranno il ciclo di vita dei materiali e il loro impatto ambientale. L’illuminazione urbana sarà protagonista di un progetto speciale che trasformerà le vie di Brera in un vero e proprio museo a cielo aperto. Installazioni luminose interattive guideranno i visitatori in un percorso serale attraverso il quartiere, creando un’atmosfera magica e suggestiva. Alcune di queste opere sfrutteranno energie rinnovabili e materiali innovativi, sottolineando il legame tra estetica e sostenibilità. Un sistema di illuminazione intelligente consentirà di ridurre il consumo energetico, adattandosi alle necessità della città e valorizzando il patrimonio architettonico di Brera.

Non poteva mancare l’onnipresente gastronomia



Anche la gastronomia avrà un ruolo di rilievo durante il Fuorisalone 2025. Ristoranti e bistrot del quartiere proporranno menu speciali ispirati al tema Mondi Connessi, con piatti che uniscono ingredienti tradizionali e innovazione culinaria. Alcuni chef collaboreranno con designer per creare esperienze gastronomiche immersive, in cui il cibo diventerà parte di un racconto visivo e sensoriale. Il design non sarà solo negli arredi e nelle esposizioni, ma anche nel modo in cui il cibo viene presentato e consumato.

Con i suoi spazi iconici, dalle gallerie ai cortili nascosti, Brera si conferma un punto di riferimento imprescindibile per chiunque voglia scoprire le nuove tendenze del settore. La Brera Design Week 2025 si preannuncia come un’esperienza unica, un viaggio tra sperimentazione e bellezza, in cui il design diventa il linguaggio attraverso cui raccontare il futuro. Grazie a un programma sempre più inclusivo e multidisciplinare, Brera continua a essere un laboratorio creativo aperto a contaminazioni e innovazioni, rendendo Milano il fulcro mondiale del design contemporaneo.

(30 marzo 2025)

