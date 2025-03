Aprile è il mese della Milano Art Week

di Effegi

Aprile a Milano è il mese perfetto per chi ama l’arte contemporanea. La città si riempie di eventi imperdibili, a partire da Miart 2025, che si terrà dal 4 al 6 aprile all’Allianz MiCo. Questa edizione, intitolata Among Friends, celebra il centenario di Robert Rauschenberg e il suo spirito di collaborazione. Con 179 gallerie da 30 Paesi, offre un viaggio attraverso oltre un secolo di storia dell’arte, tra artisti affermati, talenti emergenti e progetti che mettono in dialogo epoche diverse.

Ma Miart è solo la parte di una settimana interamente dedicata all’arte: dal 1° al 6 aprile, la Milano Art Week animerà la città con mostre ed eventi speciali. Tra i momenti clou, la retrospettiva Rauschenberg e il Novecento al Museo del Novecento e un’installazione di Nico Vascellari a Palazzo Reale.

Se invece cerchi un approccio più informale e accessibile, la prima edizione milanese di art3f ti aspetta dal 4 al 6 aprile al Parco Esposizioni Novegro. Qui troverai oltre 200 artisti e gallerie con più di 3.500 opere in vendita, in un’atmosfera meno istituzionale e più vicina al grande pubblico. Il vernissage è fissato per venerdì 4 aprile alle 18:00.

Due appuntamenti diversi, ma entrambi perfetti per chi vuole respirare l’arte e scoprire le ultime tendenze internazionali. Qui tutto il programma.

(31 marzo 2025)

