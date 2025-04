Arianna Porcelli Safonov al Teatro Carcano con “Gli Sforzi Inutili (con cui la vita cerca di imitare l’arte)”

Proseguono al Teatro Carcano i Follow The Monday, gli appuntamenti del lunedì sera per pensare, dialogare e riflettere sul presente. Lunedì 7 aprile 2025 alle ore 20.30 la scrittrice, autrice satirica e storyteller Arianna Porcelli Safonov sarà in scena con Gli sforzi inutili (con cui la vita cerca di imitare l’arte).

Perché l’arte contemporanea è diventata così prestigiosa da essere ostile ai suoi stessi fruitori? Visitare uno spazio museale costruito dopo gli anni 2000 è un’operazione sicura, che mette a proprio agio i suoi visitatori? Lo spettacolo vuole essere un caustico kit di sopravvivenza per far sorridere persino gli addetti ai lavori del settore arte ma è anche un manuale per chi ha ancora bisogno dell’arte anche se l’arte sembra schifarci.

Arianna racconta come l’arte contemporanea ponga al centro l’emarginazione del fruitore finale, considerato spesso troppo normale per la comprensione dell’espressione artistica e della sua distribuzione, come se la normalità fosse una patologia. Un “romantico” omaggio all’imperfezione dell’uomo contemporaneo, al modesto contributo che riesce a dare all’umanità, nel piccolo tempo biologico che ha a disposizione.

Il monologo racconta alcuni aneddoti esilaranti sulla cattiveria spaziale del museo, attraverso l’esperienza turistica che i giapponesi portano avanti con ferocia, seguendo – per esempio – la signora delle pulizie del museo di Dortmund che spazza via la polvere messa lì dall’artista concettuale di turno, passando dentro ad un viaggio in Islanda organizzato solo per fare i reels con le balene, fino alle mille analogie tra popstar, narcotrafficante ed imprenditore veneto.

TEATRO CARCANO

corso di Porta Romana, 63

20122 Milano

info@teatrocarcano.com

www.teatrocarcano.com

(3 aprile 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata