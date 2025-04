Fragomeli (PD): “Trump mette i dazi, ma per la Lega il cattivo è l’UE. Inaccettabile”

di Redazione Politica

“Ma che cosa dicono Corbetta e l’assessore Guidesi? Trump mette i dazi e per loro il problema è l’Europa. Sono letteralmente fuori dal mondo, non sentono nemmeno quello che tutte le categorie economiche lombarde stanno dicendo. I sovranismi stanno facendo grandi danni. È davvero inaccettabile che la Lega dica che con Trump si debba trattare in modo bilaterale, cioè che si debba rompere con l’Unione europea, trattando da posizioni di grande debolezza solo perché si suppone che a governare oggi in Usa ci siano degli amici. Lo dico con nettezza al consigliere Corbetta: amici amici, amici un cavolo! I dazi fanno male alle imprese e ai lavoratori lombardi e l’unico modo di uscirne è contrapporre la forza dell’Europa unita! Le ricette della Lega sono davvero pericolose.”

Così Gianmario Fragomeli, consigliere regionale e responsabile economia del Partito Democratico lombardo, risponde al capogruppo della Lega Alessandro Corbetta e all’assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, anch’egli leghista, in merito alle dichiarazioni odierne sui dazi e sulle responsabilità europee.

(3 aprile 2025)

