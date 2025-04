Ramy Elgaml, per la controperizia della famiglia: “Urto con l’auto dei carabinieri prima della caduta mortale”

di Samuele Vegna

Si attendeva da tre settimane la controperizia che potesse contestare la perizia cinematica della Procura di Milano che riguarda la morte di Ramy Elgaml e il grave ferimento di Fares Bouzidi.

Premetto un dettaglio che non è passato inosservato: Fares è imputato per resistenza a pubblico ufficiale per cui ha scelto il rito abbreviato, e poi per concorso in omicidio stradale ma di quest’ultimo reato è imputato anche il carabiniere sulla gazzella che sembra, a questo punto, aver speronato lo scooter dei due ragazzi: peccato che emerga soltanto il nome di quello che è stato definito fin da subito criminale, probabilmente soltanto perché straniero, e non emergono nemmeno, sulle pagine di certi fogliacci razzisti, i nomi e i cognomi dei carabinieri che avrebbero fatto cancellare il video dal cellulare di Omar secondo alcune testimonianze, quella di Omar compresa.

Ma si sa, noi siamo un Paese affezionato a certo razzismo da mercato cheap e che non ha mai veramente fatto pace con il fascismo.

Il risultato della controperizia voluta dalla famiglia Elgaml è che c’è stato sicuramente un “urto tangenziale” quando auto e scooter viaggiavano paralleli subito prima dell’incrocio Ripamonti-Quaranta e che senza di esso lo scooter avrebbe proseguito dritto anziché sbandare con una perdita di aderenza risultata fatale per il diciannovenne Ramy, che è di fatto finito sotto la gazzella dei carabinieri. É anche incredibile il fatto che la perizia depositata dalla Procura includa la velocità della gazzella valutata in 28,5 km/h, oltre al sospettoso smaltimento del palo semaforico avvenuto in circostanze ancora da chiarire e che sarebbe stato utile come prova.

Ramy aveva tutta la vita davanti e non era né un criminale, né un drogato come invece è stato definito e che, come tutti coloro che nascono, aveva il diritto alla vita.

(4 aprile 2025)

