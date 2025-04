Rozza (Pd). Prevenzione e contrasto al sovraindebitamento, una buona legge, da rivedere solo sul tema dei  servizi abitativi

di Redazione Politica

E’ stata approvata oggi all’unanimità in consiglio regionale la legge sulla prevenzione e il contrasto al sovraindebitamento. “Si tratta- commenta la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza- di una buona legge, diretta ad affrontare un problema che coinvolge un numero sempre maggiore di cittadini, un tema che era già stato affrontato da una legge nazionale nel 2012 e dal Comune di Milano con l’istituzione della Fondazione welfare. Un provvedimento che condividiamo e abbiamo contribuito a migliorare con emendamenti che hanno rafforzato le misure di accompagnamento alla salute mentale, il coinvolgimento del terzo settore e delle associazioni di consumatori e sui criteri più stringenti per l’erogazione di fondi agli OCC. Siamo convinti che quanto speso per aiutare i cittadini in difficoltà per il sovraindebitamento va a vantaggio non solo del singolo, ma di tutta la comunità”.

“Uno solo il punto- sottolinea Rozza – da rivedere, quello sui servizi abitativi. La legge prevede che chi ha in corso procedure di sovraindebitamento possa accedere a un alloggio popolare e chi ne è già beneficiario possa contare su misure di sostegno. Una misura questa che rischia di creare diseguaglianze, perché chi è classificato come indigente può accedere solo al 20% degli alloggi, un numero esiguo, che rischia di ridursi ulteriormente per la concorrenza di chi si trova sovraindebitato, il che può essere per necessità, ma anche per una gestione improvvida delle proprie risorse. La misura rischia, inoltre, di creare problemi ai bilanci delle Aler, perché i crediti di chi è sovraindebitato sarebbero considerati esigibili, se non lo si classifica tra i morosi incolpevoli, e quindi inesigibili. Un tema su cui sicuramente si dovrà tornare, anche sentendo le Aler stesse”.

(8 aprile 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata